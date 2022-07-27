Мужчине повезло, поскольку ему пересадили костный мозг донора, имевшего иммунитет к ВИЧ.

Мужчина, у которого еще в 1980-е годы был диагностирован ВИЧ, по всей вероятности, полностью излечился от этого вируса. В истории медицины это только четвертый такой случай.

В ходе курса лечения от лейкемии больной получил костный мозг от донора, у которого была редкая мутация ДНК, делающая его невосприимчивыми к вирусу, передает Би-би-си.

Излечившемуся мужчине, который попросил не называть его имени, сейчас 66 лет. И он больше не должен принимать препараты, необходимые для нейтрализации ВИЧ в организме.

По его словам, узнав, что вируса у него больше нет, он испытал огромную благодарность.

"Когда в 1988 году у меня обнаружили ВИЧ, как и многие другие тогда, я счел это смертным приговором. Я никогда не думал, что доживу до того дня, когда у меня больше не будет ВИЧ", - говорится в сделанном излечившимся мужчиной заявлении.

Однако лечился пациент не от ВИЧ, а от лейкемии - одного из наиболее распространенных видов рака крови.

Команда медиков решила, что 63-летнему (на тот момент) мужчине необходима пересадка костного мозга, чтобы заменить клетки крови, пораженные раком, на новые. По счастливому совпадению подходящий ему донор обладал редкой естественной мутацией, дающей клеткам устойчивость к ВИЧ.

Дело в том, что вирус проникает в белые кровяные клетки человека с помощью микроскопический "дверцы" - белка, который называют CCR5. Однако у некоторых людей - в том числе, как выяснилось, и у того самого донора - фрагмент ДНК, позволяющий вирусу это делать, был утерян в процессе эволюции. А следовательно, ВИЧ физически не может проникнуть в их клетки.

За пациентом после пересадки тщательно наблюдали. Вирус исчезал из его тела постепенно. И на сегодняшний день мужчина находится в ремиссии уже на протяжении 17 месяцев.

"Мы были очень рады ему сообщить, что ВИЧ ушел в ремиссию и что ему больше не нужна антиретровирусная терапия, которую он принимал в течение 30 лет", - сказала Джейна Диктер, доктор-инфекционист из города Дуарте.

Однако пересадка костного мозга не произведет революции в лечении ВИЧ, которым на сегодняшний день в мире заражены около 38 млн человек.

"Это сложная процедура с серьезным риском побочных эффектов, так что большинству живущих с ВИЧ людей проводить ее нельзя", - пояснила доктор Диктер.

Впрочем, ученые изучают возможность оказывать влияние на белок CCR5 при помощи генной терапии. Комментируя излечение четвертого пациента, президент Международного общества борьбы со СПИДом профессор Шэрон Льюин отметила, что лекарство от ВИЧ "по сей день остается для ученых ненайденным "Священным Граалем".

"В прошлом мы видели несколько частных случаев [излечения], которые дали надежду людям, живущим с ВИЧ, и воодушевили научное сообщество", - отметила она.

Что такое ВИЧ

Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) повреждает иммунную систему. Это может привести к СПИДу (синдрому приобретенного иммунодефицита), из-за которого организм в какой-то момент перестает справляться с инфекциями.

Исцеление от ВИЧ: что известно

Первым в истории мужчиной, исцелившимся от ВИЧ, стал в 2011 году Тимоти Рэй Браун, вошедший в историю как "берлинский пациент".

За последние три года произошло еще три аналогичных случая.

Четвертый пациент, излечившийся от ВИЧ является наиболее возрастным из всех четырех, и наиболее долго проживший с этим диагнозом.

Как сообщал УНИАН, 16 февраля ученые обнаружили третьего в мире человека, который полностью излечился от ВИЧ. Женщину среднего возраста и смешанной расы удалось вылечить благодаря трансплантации пуповинной крови.

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