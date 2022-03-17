Особенно это актуально для тех, кто был вынужден покинуть свои дома из-за боевых действий.

Украинцам, которые живут с ВИЧ или болеют туберкулезом рассказали, как можно получить необходимые лекарства и другую помощь, в том числе если им пришлось покинуть постоянное место жительства из-за войны.

Вынужденно перемещенные лица и беженцы сейчас крайне остро нуждаются в информации о возможности получить АРТ и другие лекарства по месту пребывания. Также люди нуждаются в психологической поддержке. Горячая линия готова оказать любую информацию и психологическую поддержку 24/7 бесплатно со всех мобильных и стационарных операторов в пределах Украины.

0 800 500 451 – Линия по вопросам ВИЧ/СПИД работает круглосуточно, включая выходные.

0 800 503 080 – Линия по вопросам, связанным с заболеванием туберкулезом работает ежедневно с 08:00 до 16:00 включая выходные.

Обе линии бесплатны со всех мобильных и стационарных операторов Украины. Для людей, находящихся за границей, или же кому удобнее писать, на сайте Горячей линии есть онлайн чат: www.helpme.com.ua

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