Люди с ВИЧ и СПИД могут продолжить получать антиретровирусную терапию даже во время войны.

Для людей с ВИЧ и СПИД жизненно необходим регулярный прием препаратов. Но получить антиретровирусную терапию в зонах, где проводится боевые действия, непросто. Министерство здравоохранения пообещало, что украинцы с ВИЧ не останутся без нужных лекарств.

Как получить лечение ВИЧ-инфицированным

Пациенты, которые не уезжали из родного города, должны обратиться в Кабинет доверия или СПИД-центр, где они стоят на учете. Там они продолжат получать лечение даже в условиях военных действий.

Если пациент переехал в другой город, он может получить лечение по новому месту проживания. Для этого необходимо обратиться в ближайший СПИД-Центр или кабинет "Доверия". Его работники свяжутся с центром, где пациент стоял на учете ранее, и получат подробную информацию о его терапии.

Для подробной информации обращайтесь по номеру 0 800 500 451 - бесплатная линия по вопросам работает круглосуточно и без выходных. Препараты для антиретровирусной терапии выдаются бесплатно.

Напомним, что украинцы с сахарным диабетом во время войны смогут получить инсулин бесплатно.

Вас также могут заинтересовать новости: