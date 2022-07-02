В НСЗУ обратили внимание на то, что плановая стоматологическая помощь для взрослых - платная.

В рамках программы медицинских гарантий в Украине можно получить безоплатную неотложную стоматологическую помощь, а для детей предусмотрена безоплатная и плановая стоматология.

В Национальной службе здоровья Украины (НСЗУ) рассказали, какие стоматологические услуги украинцы могут получить бесплатно.

"Заболевание зубов и ротовой полости может влиять на здоровье человека: на иммунитет, обмен веществ, на слух и зрение, вызывать заболевания сердца и сердечно-сосудистой системы, печени, почек и многое другое. Поэтому не игнорируйте профилактические осмотры ротовой полости и не откладывайте лечение зубов", - подчеркнули в НСЗУ.

В перечень бесплатных стоматологических услуг входят следующие:

- Первичный осмотр и оценка состояния стоматологического здоровья взрослых и детей;

- Ургентная и плановая помощь детям до 18 лет с необходимыми сопутствующими инструментальными исследованиями (такими как внутриротовая рентгенография, внеротовая рентгенография, проводимые в учреждении) и своевременным обезболиванием на всех этапах диагностики и лечения;

- Ургентная помощь взрослым со своевременным обезболиванием;

- Хирургические вмешательства во время оказания ургентной стоматологической помощи взрослым и детям;

- Обязательные медицинские профилактические осмотры учащихся школ, а также детей до 6 лет.

Ургентная стоматологическая помощь - это устранение острой боли и лечение состояний, которые угрожают жизни. Например, пульпит, перелом зуба, невралгия тройничного нерва, химический ожог слизистой рта, слюнокаменная болезнь, карбункулы, фурункулы, травмы мягких тканей челюстно-лицевой области.

Плановая стоматлогия - это проблемы, которые не угрожают жизни напрямую, но требуют медицинского вмешательства. Например, лечение кариеса, чистка зубного камня.

В НСЗУ обратили внимание на то, что плановая стоматологическая помощь для взрослых - платная. Оплата за услугу осуществляется официально в кассу заведения по тарифу, который устанавливает владелец медучреждения.

Также Программа медицинских гарантий 2022 не покрывает услуги протезирования и ортодонтии ни взрослым, ни детям.

Алгоритм получения бесплатной стоматологической помощи в рамках Программы медицинских гарантий такой:

Направление к стоматологу может выписать врач первичной помощи. Однако получить бесплатную стоматологическую помощь можно и по самообращению к соответствующему специалисту: стоматологу, детскому стоматологу, стоматологу-хирургу.

"Позвоните в контакт-центр НСЗУ и узнайте адреса и контакты ближайших заведений, заключивших договор с Национальной службой здоровья Украины на оказание стоматологической помощи. Обратитесь в заведение и запишитесь на прием", - рассказли в НСЗУ.

Как сообщал УНИАН, 30 марта в НСЗУ рассказали, как получить бесплатную психиатрическую помощь в условиях войны.

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