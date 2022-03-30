Психическое здоровье не менее важно, чем физическое, поэтому о нем стоит заботиться, особенно в условиях войны.

Украинцам, которые ранее получали психиатрическую помощь, но вынуждены были переехать из родного города для безопасности, следует позаботиться о непрерывности лечения.

Национальная служба здоровья Украины рассказала как пациенту продолжить получать психиатрическую помощь в любом уголке страны. Для этого не требуется направление, а визит оплачивает НСЗУ.

Стоит отметить, что специализированную психиатрическую помощь можно получить бесплатно, она покрывается Программой медицинских гарантий как в стационарных, так и в амбулаторных условиях.

Украинцам достаточно обратиться к психиатру, который назначит необходимое лечение. Для этого не требуется направление, но при необходимости его может выписать семейный или лечащий врач.

Обратите внимание, что пациент может рассчитывать на необходимую стационарную психиатрическую помощь, даже не имея направления. При необходимости, врач направит вас в учреждение, которое имеет договор с НСЗУ на пакет "Стационарная психиатрическая помощь".

Напомним, все видеоконсультации с врачами на время войны в Helsi – бесплатные.

Стационарная психиатрическая помощь

На сегодня в Украине работает 91 больница, оказывающая медицинскую помощь по пакету "стационарная психиатрическая помощь". Больше всего таких в Днепропетровской области – 10, Львовской – 6, Ивано-Франковской и Волынской – по 5. В большинстве регионов работает по 2-4 учреждения, оказывающие психиатрическую помощь.

"Если пациент проходил курс лечения "на стационаре", но переехал из родного города через войну, то лечение можно и нужно продолжить в медучреждении другого региона",- отмечают в НСЗУ.

Бесплатными для пациентов будут такие медицинские услуги:

психиатрическое освидетельствование и помощь;

индивидуальный план лечения и реабилитации с привлечением самого пациента или его законного представителя;

проведение необходимых психодиагностических тестов в динамике;

контроль за состоянием пациента, амбулаторные визиты к выздоровлению или стойкой ремиссии.

обеспечение лекарствами по Нацперечню.

Отдельно в учреждении пациента обеспечивают лекарствами, которые закупаются централизованно по программам Минздрава.

Если у пациента нет острого течения болезни, он может получать психиатрическую помощь дома или по месту своего пребывания. Такая помощь предусмотрена пакетом "психиатрическая помощь, оказываемая мобильными мультидисциплинарными командами".

Мобильная команда будет определять потребность в лекарствах, а также может назначить медикаментозное лечение. При необходимости пациента направят на стационарное лечение или на получение паллиативной помощи.

Узнать, где в городе вашего пребывания ближайшее учреждение, оказывающее стационарную психиатрическую помощь, или, где работает мобильная команда, можно по телефону в контакт-центр НСЗУ 16-77. Звонки бесплатные.

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