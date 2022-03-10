Однако стоит помнить, что город и страна живут в условиях военного положения, поэтому график работы может меняться.

В Киеве в условиях войны продолжают работать некоторые стоматологические клиники, где люди могут бесплатно полечить зубы.

Из-за большого количества обращений в столице заработали подразделения неотложной стоматологической помощи, сообщила директор Департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбург.

В подразделениях КНП "Киевская стоматология" можно бесплатно и безотлагательно полечить зубы с 10:00 до 16:00.

Однако стоит помнить, что город и страна живут в условиях военного положения, поэтому график работы может меняться. Следует уточнять эту информацию перед визитом.

Где можно бесплатно и быстро вылечить зубы в Киеве

Левый берег

Филиал № 4 – ул. А. Навои, 1 (хирург, терапевт, детский), (044) 512-16-47

Филиал № 3 – ул. А. Вербицкого, 3-Б (хирург, терапевт), (044) 564-61-84

Челюстно-лицевое отделение КМКБ № 1 (хирургическая стоматология) – ул. Харьковское шоссе, 121, (044) 561-17-30

Киевская городская клиническая больница скорой медицинской помощи - ул. Братиславская, 3, (097) 366-81-85

Правый берег

Филиал № 2 – ул. Малиновского, 9 (врач-стоматолог-хирург, врач-стоматолог-терапевт, врач-стоматолог), (044) 419-20-70, (050) 443-67-63

Лечебное подразделение № 3 - ул. Ильенко, 69-а (хирург, терапевт, детский), (067) 449-31-10

Филиал № 5 – ул. Кирилловская, 119/1 (врач стоматолог-хирург), с 11:00 до 16:00, (093) 579-11-93, (098) 897-77-72

Филиал № 7 – ул. Львовская, 1/9 (врач-стоматолог-хирург, врач-стоматолог-терапевт), (044) 452-34-23, (067) 766-98-53.

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