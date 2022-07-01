За 6 месяцев 2022 года в Украине сделано 136 операций по трансплантации органов.

Правительство до конца 2023 года продлило реализацию пилотного проекта по трансплантации органов.

Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Сегодня на заседании правительства актуализировали отдельные аспекты реализации пилотного проекта по трансплантации", - отметил он.

В частности, реализация пилотного проекта продлена до конца 2023 года, а для учреждений здравоохранения и научных учреждений, изъявивших желание стать участниками пилота, введены новые критерии, по крайней мере одному из которых должен соответствовать потенциальный участник.

"Принятое постановление также предусматривает передачу полномочий по заключению договоров о трансплантации в специализированное госучреждение "Украинский центр трансплант-координации" и приобретение для него медизделий, предназначенных для увеличения допустимого времени холодовой ишемии трансплантата", - рассказал Ляшко.

По его словам, за 6 месяцев 2022 года в Украине сделано 136 операций по трансплантации органов, что на 10 больше, чем за аналогичный период 2021 году.

Из этого количества 12 трансплантаций выполнено детям (9 почек и 3 печени).

Также было выполнено 99 трансплантаций почки, 24 трансплантации печени, 13 трансплантаций сердца (в 2021 году за этот период было сделано 11 трансплантаций сердца, в 2020 году за весь год было сделано 9 трансплантаций сердца, в 2019 году за всю историю независимости было выполнено 8 трансплантаций сердца).

"Также есть заведение, которое впервые начало выполнять трансплантации уже после 24 февраля и сразу вышло на 5-е место по общему количеству операций. Это Волынская областная клиническая больница (в пилоте, выполнили 10 трансплантаций, 5 от живого семейного, 5 от посмертного донора)", - отметил министр.

Ляшко уточнил, что лидерами по количеству выполненных операций является Первое медицинское объединение Львова (КНП "Львовское территориальное медицинское объединение Многопрофильная клиническая больница интенсивных методов лечения и скорой медицинской помощи") - 37, Национальный Институт хирургии и трансплантологии имени Шалимова - 21 и ООО "Капитал" (Обериг) - 15.

Как сообщал УНИАН, операции по трансплантации в Украине выполняются за счет средств государственного бюджета и являются абсолютно бесплатными для пациентов.

В госбюджете на 2022 год на трансплантацию органов предусмотрено 939,5 млн грн.

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