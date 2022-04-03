"Телефон доверия" 15 00 работает в круглосуточном режиме.

Психологи Киевского городского центра гендерного равенства, предотвращения и противодействия насилию готовы оказывать психологическую поддержку для пострадавших от действий оккупантов и тем, кто стал свидетелями преступлений российских варваров.

Об этом сообщила заместитель председателя КГГА Марина Хонда.

"Новости с территорий, которые были оккупированы, просто ужасают...Расстрелы мирных жителей, пытки, изнасилования, мародерство – это все и является тем самым "русским миром". Кроме этого всего, оккупанты оставили по себе и еще одну серьезную проблему, которую нужно решать как можно скорее. Это огромное количество психологических травм, вызванных действиями оккупантов", - отметила чиновница.

Она подчеркнула, что в особой поддержке сейчас нуждаются женщины, пострадавшие от сексуального насилия российских фашистов.

"Психологи нашего центра готовы сейчас оказывать психологическую поддержку всем, кто в ней нуждается. "Телефон доверия" 15 00 работает в круглосуточном режиме", - сказала Хонда.

Она добавила, что сейчас очень важно не бояться, не стесняться и обращаться за поддержкой и помощью к специалистам. Ведь поддержка профессионального психолога в таких ситуациях действительно нужна.

Служба "Телефона доверия" Киевского городского Центра гендерного равенства, предотвращения и противодействия насилию работает круглосуточно: 044-272-15-00 (с мобильного) и 15 00 (со стационарного). Все звонки являются бесплатными и анонимными, подчеркнули в КГГА.

Вас также могут заинтересовать новости: