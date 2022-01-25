Сейчас в 13 из 15 крупных стран Европы продолжается вспышка заболевания COVID-19.

В мире и Европе на сегодня фиксируют максимальные уровни заболеваемости COVID-19.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на онлайн-брифинге сообщил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко.

"Мир, все континенты, практически, демонстрируют совершенно новые уровни заболеваемости COVID-19. Это абсолютно максимальные уровни, которых до этого мир не видел. На фоне текущего уровня заболеваемости мы видим достаточно высокие уровни в каждом из континентов", - отметил он.

По словам эксперта, на фоне текущей волны "Омикрон" - предыдущие волны кажутся гораздо меньшими.

Так, в мире сейчас фиксируется более 3,3 млн выявленных случаев в среднем за сутки, в Европе - 1,4 млн.

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Вместе с тем в KSE сообщили, что в настоящее время в 13 из 15 крупных стран Европы продолжается вспышка заболевания COVID-19.

"Европа продолжает свой рост, он началось еще летом 2021 года и практически не прерывался, были незначительные периоды, когда в Европе была стабилизация, но видим, что за последнюю неделю, несмотря на абсолютные максимальные значения каждый день и новые рекорды, на 20% выросла заболеваемость на континенте", - сказал Ганиченко.

Он подчеркнул, что Украина "растет" большими темпами, однако на 100 тыс. населения заболеваемость в нашей стране намного ниже, чем заболеваемость в Европе.

По данным KSE, сейчас в 13 из 15 стран Европы с населением более 10 млн человек продолжается вспышка заболевания COVID-19, в то же время в Великобритании и Греции сейчас наблюдается временная стабилизация.

"Несмотря на большие темпы роста, Украина продолжает находиться в конце списка стран по уровню заболеваемости. Украина уже которую неделю фиксируется на 14-й из 15-ти позиций среди крупных стран Европы по уровню заболеваемости", - добавил эксперт.

Ранее Ганс Клюге-директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения, заявил, что Европа, вероятно, приближается к концу пандемии на фоне распространения штамма "Омикрон": в ближайшие недели или месяцы заболеваемость на коронавирус пойдет на спад.

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