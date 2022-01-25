По сравнению с началом 2021 года Украина увеличила количество коек с кислородом на 30%, а реанимационных - на 19%.

В Киевской школе экономики (KSE) заявили, что Украина является более готовой к этой волне COVID-19, чем к предыдущим.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на онлайн-брифинге сообщила аналитик Центра экономики здравоохранения KSE Екатерина Кузьминова.

"Госпитализации сейчас растут, но не такими темпами, как это происходит с заболеваемостью в Украине... За неделю мы имеем плюс 38% роста количества госпитализированных лиц и рост в 5% количества выписанных лиц. В дальнейшем мы ожидаем умеренного продолжения такого тренда на рост обоих этих показателей", - отметила она.

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По словам Кузьминовой, сейчас госпитализации преобладают над выписками на треть.

"Украина является более готовой к этой волне, чем к предыдущим. В частности, по сравнению с началом 2021 года Украина увеличила количество коек с кислородом на 30%, а реанимационных - на 19%", - пояснила она.

Аналитик подчеркнула, что сейчас нагрузка на медицинскую систему растет: занятость "ковидных" коек с кислородом за неделю выросла на 5% - с 23% до 28%.

В дальнейшем в KSE ожидают продолжения такого роста.

Эксперт добавила, что сейчас занятость реанимационных коек и аппаратов ИВЛ не растет, а является стабильной на уровне 33% и 10% соответственно.

Кроме того, по словам Кузьминовой, по состоянию на сегодня суточное количество умерших от COVID-19 меньше, чем в начале 2021 года. Смертность продолжает спад и сейчас составляет 132 человека в среднем в сутки.

Напомним, за последние сутки в Украине зафиксировано 19118 новых подтвержденных случаев коронавірусної болезни COVID-19, госпитализированы 1507 человек, зафиксировано 161 летальный случай.

За все время пандемии в Украине заболели на COVID-19 3 млн 889 тыс. 488 человек, выздоровели – 3 млн 591 тыс. 201, умерла – 99 тыс. 443.

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