Он отметил, что потенциал появления более смертоносного варианта вполне реален.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус предупредил об опасности заявлений о том, что штамм "Омикрон" является последним вариантом COVID-19 и что пандемия находится на стадии завершения.

"Потенциал появления более смертоносного варианта вполне реален", - заявил глава ВОЗ на 150-й сессии Исполнительного комитета ВОЗ, организованной в режиме видеоконференции в Женеве, передает Анадолу.

Выступая перед участниками сессии Гебрейесус напомнил, что за два года после начала пандемии во всем мире зафиксировано 350 млн случаев заболевания и 5,5 млн летальных исходов.

"Все мы знаем, что реальные цифры намного выше", - отметил Гебрейесус.

По его словам, на прошлой неделе в ВОЗ каждые три секунды сообщалось в среднем о 100 случаях заболевания. Каждые 12 секунд умирает один человек с диагнозом СOVID-19, подчеркнул глава ВОЗ.

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По прошествии девяти недель с момента появления первых случаев заражения штаммом "Омикрон", в ВОЗ зарегистрировано более 80 млн случаев, что намного превышает данные за весь 2020 год, сказал Гебрейесус.

При этом глава ВОЗ отметил, что взрывной рост числа заболевших COVID-19 пока не отразился на смертности, однако летальные случаи от этого заболевания есть во всех регионах, особенно в Африке, где доступ к вакцинам от коронавируса находится на самом низком уровне.

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