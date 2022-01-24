У большинства жителей Европы будет глобальный иммунитет к коронавирусу – или благодаря вакцинации, либо после перенесенной болезни.

Европа, вероятно, приближается к концу пандемии на фоне распространения штамма "Омикрон": в ближайшие недели или месяцы заболеваемость на коронавирус пойдет на спад.

Об этом заявил Ганс Клюге - директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения, пишет France24.

Он считает, что до марта 2022 года на вариант Омикрон могут заболеть 60% европейцев.

"Вполне вероятно, что регион движется к своего рода эндшпилю (заключительного этапа – УНИАН) пандемии", – отметил Клюге.

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Директор ВОЗ отметил, что несмотря на то, что Омикрон стремительно распространяется, в течение нескольких недель эта вспышка так же быстро утихнет. После этого у большинства жителей Европы будет глобальный иммунитет к коронавирусу – или благодаря вакцинации, либо после перенесенной болезни. Кроме того, ожидается снижение распространения вируса из-за сезонности.

Вместе с тем в ВОЗ убеждены, что к концу 2022 года пандемия может вернуться.

"Мы ожидаем, что наступит период покоя, прежде чем COVID-19 вернется до конца года, но не обязательно, что пандемия вернется", – заявил Клюге.

Тем не менее евродиректор ВОЗ считает, что еще рано говорить о том, что коронавирус останется с нами навсегда и станет эндемичным.

"Этот вирус не раз удивлял, поэтому мы должны быть очень осторожными", – подчеркнул Клюге.

В частности, он не исключает, что в случае столь широкого распространения штамма Омикрон все еще могут появляться другие варианты COVID-19.

Как писал УНИАН, по данным ВОЗ, штамм "Омикрон" не будет последним вариантом коронавирусной болезни и возможность появления в будущем новых мутаций COVID-19, вызывающим озабоченность, вполне реальная.

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