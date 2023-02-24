Сумма убытков из-за повреждений и разрушения украинских больниц уже пересекла отметку $1,5 млрд.

За год войны россияне повредили или разрушили в Украине более 1,2 тыс. объектов сферы медицины.

Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения Украины. "За год войны россияне разрушили полностью 174 объекта медучреждений и еще 1 тыс. 106 — существенно повредили. Больше всего медицинская инфраструктура пострадала в Донецкой, Луганской, Харьковской, Херсонской и Николаевской областях", - информирует Минздрав.

По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, эти цифры являются свидетельством сознательного ежедневного терроризма россиян, который они совершают. "Каждая пуля или снаряд, которые попадают в медучреждение — это террор украинских медиков и пациентов. Сегодня, за год после начала полномасштабной стадии войны, мы фиксируем более 1 тыс. 200 поврежденных объектов. Если поделить эту цифру на количество дней войны, то получается, что Россия ежедневно наносит удары как минимум по трем медицинским учреждениям", - отметил Ляшко.

Видео дня

По словам министра, сейчас наибольшим разрушениям медицинской инфраструктуры подвергается Херсонская область, которая почти ежедневно страдает от обстрелов оккупантов. Последний случай – разрушение Центра крови в Херсоне в результате артиллерийского обстрела.

Ляшко отметил, что сумма убытков из-за повреждений и разрушений украинских больниц уже пересекла отметку $1,5 млрд.

В то же время, несмотря на войну, Украине уже удалось отстроить часть медицинских учреждений, в частности тех, которые получили незначительные разрушения (повреждения окон, фасадов, кровли).

Всего за последние 12 месяцев полностью отстроено 186 объектов сферы медицины и еще 297 находятся на этапе восстановления. Больше всего отстроенных медучреждений сейчас – на территории Киевской, Черниговской, Житомирской и Днепропетровской областей.

Восстановление больниц

25 июня 2022 года заместитель министра здравоохранения Богдан Боруховский заявил, что Украина изучает европейский опыт построения больниц модульного типа, изготовленных в заводских условиях.

А в конце прошлого лета заместитель министра здравоохранения Богдан Боруховский сообщил, что в Украине разработали план восстановления разрушенных в ходе войны больниц, который предусматривает применение мировых стандартов в проектировании и строительстве.

Вас также могут заинтересовать новости: