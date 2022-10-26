В Министерстве здравоохранения (Минздрав) объяснили, что такое ПТСР и все ли им болеют.
Об этом речь идет в сообщении Минздрава.
В министерстве отметили, что ПТСР - это нарушение психического состояния, которое может развиться после травматического события. "Нельзя получить ПТСР из-за того, что вас, например, уволили с работы, ведь психологическая травма, из-за которой развивается ПТСР, всегда связана с чрезвычайно угрожающей или катастрофической ситуацией", - пояснили в Минздраве.
ПТСР развивается лишь у 20-30% людей, переживших травматические события. О наличии ПТСР могут свидетельствовать симптомы, которые можно подразделить на четыре категории:
Симптомы повторного переживания:
- интрузии – проживание травматического события снова и снова;
- флешбеки – повторные воспоминания с ощущением нахождения внутри события,
- ночные ужасы.
Избегание напоминания, воспоминаний и мыслей о травме.
Неконструктивные поведенческие решения, когнитивные / эмоциональные нарушения.
Гипервозбуждение, повышенная тревожность (усиленное ощущение угрозы).
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