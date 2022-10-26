ПТСР развивается лишь у 20-30% людей, переживших травматические события.

В Министерстве здравоохранения (Минздрав) объяснили, что такое ПТСР и все ли им болеют.

Об этом речь идет в сообщении Минздрава.

В министерстве отметили, что ПТСР - это нарушение психического состояния, которое может развиться после травматического события. "Нельзя получить ПТСР из-за того, что вас, например, уволили с работы, ведь психологическая травма, из-за которой развивается ПТСР, всегда связана с чрезвычайно угрожающей или катастрофической ситуацией", - пояснили в Минздраве.

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ПТСР развивается лишь у 20-30% людей, переживших травматические события. О наличии ПТСР могут свидетельствовать симптомы, которые можно подразделить на четыре категории:

Симптомы повторного переживания:

- интрузии – проживание травматического события снова и снова;

- флешбеки – повторные воспоминания с ощущением нахождения внутри события,

- ночные ужасы.

Избегание напоминания, воспоминаний и мыслей о травме.

Неконструктивные поведенческие решения, когнитивные / эмоциональные нарушения.

Гипервозбуждение, повышенная тревожность (усиленное ощущение угрозы).

Как война влияет на украинцев

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что из-за нападения РФ на Украину украинцы будут иметь негативные последствия для своего психического здоровья.

Согласно прогнозам Минздрава, в будущем в психологической поддержке будет нуждаться около 15 миллионов украинцев. При этом около 3-4 миллионам нужно будет назначать медикаментозное лечение.

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