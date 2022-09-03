Тысячи мелитопольцев, страдающих хроническими заболеваниями, могут оказаться на грани жизни и смерти.

Оккупанты запретили ввоз в Мелитополь жизненно необходимых лекарств.

Об этом городской голова Мелитополя Иван Федоров написал в своем Telegram-канале.

"Оккупанты ежедневно демонстрируют всему миру наглое нарушение норм международного гуманитарного права. На этот раз они решили запретить ввоз на временно оккупированные территории любых товаров первой необходимости, включая жизненно необходимые лекарства и средства гигиены для детей и взрослых. Тысячи мелитопольцев, страдающих хроническими заболеваниями, могут оказаться на грани жизни и смерти. Поскольку приобрести в городе лекарства импортного производства невозможно", - отметил Федоров.

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Он подчеркнул, что это террор мирного населения со стороны "асвабадителей".

Война в Украине: актуальные данные

Россияне сосредоточились на попытке захватить Донбасс. Накануне Путин установил новую дату оккупации региона – 15 сентября. Хоть эксперты из Института изучения войны сомневаются, что армии РФ это удастся, учитывая застопорение в ее продвижении.

С началом сумерек противник активизировался на Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях, однако силам обороны удалось успешно отбить атаки врага в районах населенных пунктов Бахмутское, Кодема, Зайцево, Авдеевка, Марьинка и Времовка.

Подтверждено уничтожение живой силы противника на Запорожском направлении. По данным разведки, колонна из грузовиков врага, одна из которых была заполнена телами погибших, направлялась в сторону Бердянска, где размещался крематорий.

На Южнобугском направлении силы обороны успешно отбили наступление противника в районах населенных пунктов Высокополье и Потемкино.

Как отметили в Институте изучения войны, Россия, пользуясь информационной "тишиной" Украины вокруг контрнаступления на юге, продолжает врать о вымышленных "провалах" украинского войска через официальные и неофициальные источники.

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