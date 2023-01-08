Специалист советует украинцам заботиться о психическом и физическом здоровье.

Война длится уже почти 11 месяцев, планы украинцев постоянно рушатся из-за атак России. Многие уже действительно устали от полномасштабного вторжения, поэтому психотерапевт Спартак Суббота дал советы, нужно ли планировать что-то.

В эфире "1+1" в рамках телемарафона специалист рассказал, что самая сложная стадия - стадия тревоги - уже пройдена. А сейчас уже стадия адаптации к войне: часть людей уехала за границу, а часть - приспособилась и находится в своеобразном "мобилизованном" состоянии постоянно. А третий этап - истощение - наступает лишь тогда, когда человек не смог выдержать нагрузки.

Также Суббота говорит, что самую большую помощь мы можем оказать самостоятельно, поддерживая друг друга. Сейчас, по его словам, уменьшилось количество конфликтов и нарушений, ведь люди начали вести себя более адекватно и поняли, что нужно помогать друг другу.

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Психотерапевт ответил на фразу ведущей Марички Падалко о том, что мало украинцев строят сейчас планы:

"У нас есть очень большой маячок, я бы даже сказал, маяк. И этот маяк - это победа. Я хочу сказать, что это - серьезный план... У нас есть направление, и это самое важное... У нас есть точно мотивация одержать победу в этой несправедливой войне".

Суббота напомнил, что раньше планы украинцев сводились к "буду работать, потом поеду на отдых, позже куплю себе какой-нибудь гаджет". А сейчас, подчеркнул он, люди иначе на это смотрят и строят очень точечные планы, сконцентрированные на победе. То есть сейчас основной ценностью жителей Украины стала победа.

Эксперт посоветовал строить и собственные планы каждому человеку, беречь свое психологическое и физическое здоровье, но и помогать ВСУ. Ведь наши защитники - спонсоры нашей спокойной жизни.

Как бороться с волнением - советы психолога

Психолог Галина Волошина дала несколько советов как бороться с чрезмерным волнением: например, освойте техники дыхания, переместите свое волнение на бумагу, постепенно напрягайте отдельные участки своего тела на несколько секунд (мышцы руки, пресс, мышцы ног и т. д.), а потом расслабьте их.

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