По словам медиков, есть три основных симптома коронавируса у детей.

Последний месяц в Украине фиксируют значительное количество инфицированных коронавирусом детей. В частности, они болеют новым штаммом вируса "Омикрон".

Эксперты в Telegram-канале Минздрава "Коронавирус_инфо" рассказали о самых распространенных симптомах, которые позволят распознать первые признаки "Омикрона" у детей.

По их словам, есть три основных симптома:

резкое повышение температуры;

насморк или заложенность носа;

так называемое "сухое" горло, когда оно першит и жжет (у маленьких детей от этого ухудшается аппетит).

Также, по данным медиков, среди характерных признаков заболевания - в течение первых-вторых суток инфицирования у детей плохо сбивается температура.

Напомним, за последние сутки в Украине зафиксировано 31513 новых подтвержденных случаев коронавірусної болезни COVID-19. В частности, заболели 2 872 ребенка.

Ранее, как писал УНИАН, львовский врач Жиравецкий Тарас отметил, что пока нельзя сказать, что штамм COVID-19 "Омикрон" - легкая простуда, это такой же тяжелый коронавирус, который может достаточно серьезно поражать легкие.

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