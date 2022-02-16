Наибольшее количество новых больных коронавирусом за сутки зафиксировано в Киеве, Днепропетровской, Одесской и Донецкой областях.

В Украине за сутки выявили 31 513 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 2872 детей и 992 медработника.

Об этом говорится в сообщении Коронавирус_инфо в Телеграм-канале. Также за сутки были госпитализированы 3640 человек; зафиксировано 310 летальных случаев; выздоровели 27 684 человек.

Кроме этого, проведено тестирований за сутки - 141 367.

За все время пандемии в Украине

заболели - 4 603 930 человек;

выздоровели - 3 839 314 человек;

летальных исходов - 103 565;

проведено ПЦР-тестирований - 19 176 424

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев – 4378;

Винницкая область - 667;

Волынская область - 1012;

Днепропетровская область – 1952;

Донецкая область - 1757;

Житомирская область - 957;

Закарпатская область - 492;

Запорожская область – 1597;

Ивано-Франковская область - 542;

Киевская область - 1259;

Кировоградская область - 541;

Луганская область - 738;

Львовская область - 919 ;

Николаевская область - 928 ;

Одесская область - 2847;

Полтавская область - 1523;

Ровенская область - 1007 ;

Сумская область – 1159;

Тернопольская область - 624;

Харьковская область - 1765 ;

Херсонская область - 785;

Хмельницкая область - 1439 ;

Черкасская область - 1112;

Черновицкая область - 429;

Черниговская область - 1084.

Вакцинация от коронавируса в Украине

Кампания по вакцинации против COVID-19 в Украине стартовала 24 февраля 2021 года.

Прививку делают вакциной CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech; вакцинами Comirnaty производства Pfizer-BioNTech, AstraZeneca-SKBio, которая производится в Южной Корее, и Moderna.

С 14 декабря 2021 года в Украине люди с определенными медицинскими показаниями могут получить дополнительную,третью дозу вакцины от коронавируса.

Кроме того, медики, сотрудники домов интернатного типа и люди в возрасте 60+ могут получить бустернудозу вакцины против COVID-19.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.