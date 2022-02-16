В Украине за сутки выявили 31 513 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 2872 детей и 992 медработника.
Об этом говорится в сообщении Коронавирус_инфо в Телеграм-канале. Также за сутки были госпитализированы 3640 человек; зафиксировано 310 летальных случаев; выздоровели 27 684 человек.
Кроме этого, проведено тестирований за сутки - 141 367.
За все время пандемии в Украине
- заболели - 4 603 930 человек;
- выздоровели - 3 839 314 человек;
- летальных исходов - 103 565;
- проведено ПЦР-тестирований - 19 176 424
Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев – 4378;
Винницкая область - 667;
Волынская область - 1012;
Днепропетровская область – 1952;
Донецкая область - 1757;
Житомирская область - 957;
Закарпатская область - 492;
Запорожская область – 1597;
Ивано-Франковская область - 542;
Киевская область - 1259;
Кировоградская область - 541;
Луганская область - 738;
Львовская область - 919 ;
Николаевская область - 928 ;
Одесская область - 2847;
Полтавская область - 1523;
Ровенская область - 1007 ;
Сумская область – 1159;
Тернопольская область - 624;
Харьковская область - 1765 ;
Херсонская область - 785;
Хмельницкая область - 1439 ;
Черкасская область - 1112;
Черновицкая область - 429;
Черниговская область - 1084.
Вакцинация от коронавируса в Украине
Кампания по вакцинации против COVID-19 в Украине стартовала 24 февраля 2021 года.
Прививку делают вакциной CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech; вакцинами Comirnaty производства Pfizer-BioNTech, AstraZeneca-SKBio, которая производится в Южной Корее, и Moderna.
С 14 декабря 2021 года в Украине люди с определенными медицинскими показаниями могут получить дополнительную,третью дозу вакцины от коронавируса.
Кроме того, медики, сотрудники домов интернатного типа и люди в возрасте 60+ могут получить бустернудозу вакцины против COVID-19.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.