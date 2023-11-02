Информация о введении карантина, распространяющаяся в интернете, - это фейк.

Сейчас в интернете распространяется информация о введении карантина из-за вспышки гепатита А в Украине. Однако, как отмечают в Министерстве здравоохранения, эта информация является фейком и частью враждебной ИПСО.

"В случае выявления вспышек заболевания Минздрав сообщит об этом на официальном сайте ведомства и страницах в социальных сетях", - отмечают в Министерстве.

Также в Минздраве сообщили, что в 2022 году в Украине был зарегистрирован 281 случай гепатита А. за 9 месяцев этого года зарегистрировано 314 случаев заболевания.

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Сейчас вспышка гепатита А зафиксирована только в Винницкой области, где продолжаются усиленные противоэпидемические мероприятия.

В Минздраве отмечают, что гепатит А постоянно регистрируется на территории Украины. Наиболее частой причиной является нарушение санитарно-гигиенических норм: плохо вымытые руки, использование или употребление загрязненной воды. Человек может инфицироваться, если выпьет зараженную воду или съест продукты, которые готовил больной.

"Доверяйте исключительно официальным источникам информации и не распространяйте ложную информацию", - отмечают в Минздраве.

Вспышка гепатита А в Украине

В Винницкой области из-за вспышки заболеваемости гепатитом А усилен контроль за уборкой и дезинфекцией общественного транспорта. Под временным запретом ярмарки и массовые мероприятия по реализации продукции домашнего производства.

Впоследствии гепатит А обнаружили в Ивано-Франковской области. Там в областную клиническую инфекционную больницу госпитализировали семь человек.

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