Сейчас в интернете распространяется информация о введении карантина из-за вспышки гепатита А в Украине. Однако, как отмечают в Министерстве здравоохранения, эта информация является фейком и частью враждебной ИПСО.
"В случае выявления вспышек заболевания Минздрав сообщит об этом на официальном сайте ведомства и страницах в социальных сетях", - отмечают в Министерстве.
Также в Минздраве сообщили, что в 2022 году в Украине был зарегистрирован 281 случай гепатита А. за 9 месяцев этого года зарегистрировано 314 случаев заболевания.
Сейчас вспышка гепатита А зафиксирована только в Винницкой области, где продолжаются усиленные противоэпидемические мероприятия.
В Минздраве отмечают, что гепатит А постоянно регистрируется на территории Украины. Наиболее частой причиной является нарушение санитарно-гигиенических норм: плохо вымытые руки, использование или употребление загрязненной воды. Человек может инфицироваться, если выпьет зараженную воду или съест продукты, которые готовил больной.
"Доверяйте исключительно официальным источникам информации и не распространяйте ложную информацию", - отмечают в Минздраве.
Вспышка гепатита А в Украине
В Винницкой области из-за вспышки заболеваемости гепатитом А усилен контроль за уборкой и дезинфекцией общественного транспорта. Под временным запретом ярмарки и массовые мероприятия по реализации продукции домашнего производства.
Впоследствии гепатит А обнаружили в Ивано-Франковской области. Там в областную клиническую инфекционную больницу госпитализировали семь человек.