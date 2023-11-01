В Ивано-Франковске с гепатитом А в областную клиническую инфекционную больницу госпитализировали семь человек.

В Ивано-Франковской областной клинической инфекционной больнице в настоящее время находятся семь человек с гепатитом A: четверо взрослых и трое детей.

"Дети - в возрасте шести-семи лет. Есть такие, что в 5-6 классах. Все пациенты из Ивано-Франковска. Их состояние - средней тяжести. Тяжелых нет. Есть больные, которых госпитализировали 31 октября и 1 ноября", - рассказала заместитель генерального директора медучреждения Наталья Демина, сообщает Суспильне.

Заместитель генерального директора Ивано-Франковского областного центра контроля и профилактики болезней Татьяна Джус отметила, что с начала 2023 года в области 12 человек переболели гепатитом A. По словам Татьяны Джус, это - периодические случаи.

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С ее словами, На Ивано-Франковщине есть условия к распространению этой инфекции.

"Это потому, что в целом в нашей области интенсивность эпидемиологического процесса в среднем выше, чем по Украине", - пояснила Джус.

Вспышка гепатита А в Украине - детали

В Винницкой области из-за вспышки заболеваемости гепатитом А усилен контроль за уборкой и дезинфекцией общественного транспорта. Под временным запретом ярмарки и массовые мероприятия по реализации продукции домашнего производства.

Вспышка гепатита А в Винницкой области является основанием для киевлян усилить контроль по собственной инфекционной безопасности. Об этом сообщила директор Департамента здравоохранения Киевской городской государственной администрации Валентина Гинзбург.

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