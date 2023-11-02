В отношении детей специалист отметил, что они инфицируются и болеют легко.

В Украине прививка от гепатита А есть в перечне рекомендованных Минздравом, но она не обязательнао.

Об этом сообщил врач-инфекционист Федор Лапий в интервью "Главкому". Специалист отметил, что прививка от гепатита А может делаться как для плановой вакцинации, так и для экстренной, после контакта с больным.

В отношении детей Лапий отметил, что они инфицируются и болеют легко. Среди симптомов может быть рвота, тошнота, диарея. Он пояснил, что преимущественно этот вирус представляет угрозу для детей с сопутствующей патологией, у которых есть гепатиты B, C, и которые имеют серьезные хронические заболевания печени. "Для них не имеет значения, есть ли вспышка в Виннице, им нужна защита от гепатита А", - констатировал специалист.

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Лапий отметил, что взрослым можно использовать экстренную вакцинацию. "Вакцина сейчас имеется в Виннице для прививки именно тех, кто контактировал с больными гепатитом А", – отметил врач-инфекционист.

Лапий пояснил, что для прививки мобильные бригады выезжают в очаг заболевания и предлагают бесплатную вакцинацию контактным лицам. Такая вакцинация проводится в течение двух недель после контакта с инфицированным и является достаточно эффективной.

Гепатит А в Винницкой области

В области зафиксирована вспышка вирусного гепатита А. В настоящее время специалисты работают над установлением источника распространения болезни.

31 октября в Минздраве сообщили, что органы местной власти усиливают контроль за соблюдением санитарно-гигиенических требований и противоэпидемических правил на рынках города и области.

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