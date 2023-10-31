Соответствующее решение приняли на заседании областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

В Винницкой области из-за вспышки заболеваемости гепатитом А усилен контроль за уборкой и дезинфекцией общественного транспорта. Под временным запретом ярмарки и массовые мероприятия по реализации продукции домашнего производства.

В Минздраве сообщили, что органы местной власти усиливают контроль за соблюдением санитарно-гигиенических требований и противоэпидемических правил на рынках города и области. Соответствующее решение приняли на заседании областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"Эпидемическая статистика показывает, что источник инфицирования до сих пор продолжает существовать. Причинами вспышки гепатита А могут быть пищевые продукты или питьевая вода. На этих факторах сейчас сфокусирована работа врачей-эпидемиологов, расследующих вспышку. Сейчас в больницах области остаются 144 пациента, 32 взрослых и 10 детей уже выписали. По результатам внеочередного заседания областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций вспышка определена как чрезвычайная ситуация природного характера областного уровня", – добавил главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

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Сейчас врачи-эпидемиологи обследуют работников рынков и предприятий по изготовлению продуктов массового потребления, молочной продукции, объектов централизованного водоснабжения и предприятия, которые обеспечивают продажу питьевой воды и ее развоз по городу.

"На основании проведенных эпидрасследований определено по меньшей мере 4️ возможных фактора, указывающих на источник инфекции. После детального анализа каждый из факторов прорабатывается одновременно параллельными командами с широким лабораторным контролем", - сообщили в Минздраве.

Вспышка гепатита А в Винницкой области

В Виннице было госпитализированы 135 человек, из которых подтвержден диагноз заболевания гепатитом А в 122 случаях. Об этом сообщила заведующая отделом организации эпиднадзора Центра общественного здоровья Оксана Кошалко.

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