Людям нельзя выходить на улицу, обучение в школах приостанавливается, закрыты стадионы, оптовые рынки, развлекательные заведения.

На территории китайского мегаполиса Гуанчжоу ввели карантин для сдерживания вспышки COVID-19.

Жителям пяти улиц в районе Ливань запрещено покидать дома, пишет Bloomberg. Исключения касаются некоторых членов семьи, которые покупают предметы первой необходимости.

Кроме того, власти приказали всем школам Ливаня, а также некоторых других районов города приостановить большинство очных уроков. Закрыты стадионы, оптовые рынки и развлекательные заведения, есть в ресторанах запрещено.

Гуанчжоу начал вводить ограничительные меры с 21 мая, когда в городе стали появляться подтвержденные случаи заболевания, в том числе в бессимптомной форме.

Коронавирус в Китае

Распространение коронавирусной болезни COVID-19 началось в конце декабря 2019 года с города Ухань в центральном Китае. Однако уже ко второй половине марта 2020 года со вспышкой инфекции в материковом Китае, по сообщениям властей, удалось справиться.

В конце марта китайские власти сняли карантин в провинции Хубэй и заявили об окончании эпидемии коронавируса в стране.

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Перевод: Катерина Комолова