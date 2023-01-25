В Украине обнаружили первый случай заражения новым штаммом COVID-19 "Кракен". УНИАН расскажет, что известно об этом штамме.

В Украине обнаружили новый штамм COVID-19, который может быть более заразным. Коронавирус "Кракен" нашли в Сумской области у невакцинированного украинца. Это первый случай заражения в Украине, но в мире этот штамм уже обнаружен у более чем 5000 человек в 29 государствах мира. Предполагается, что возник этот штамм в США.

УНИАН расскажет, в чем особенность штамма "Кракен", есть ли у него специфичные симптомы и чем он опасен.

Чем опасен штамм коронавируса "Кракен"

Штамм "Кракен" является слиянием двух разновидностей ранее известного штамма "Омикрон". "Кракен" отличается высокой активностью связывания вируса с клетками человека, что делает его гораздо более заразным. Именно поэтому он получил название как у мифического существа Кракена, которое окутывает жертву щупальцами.

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При более высокой заразности "Кракен" вызывает более легкое течение болезни. Тем не менее, болезнь протекает легко в основном только у молодых людей без хронических заболеваний.

Как сообщает Минздрав Украины, штамм "Кракен" может эффективнее "обходить" иммунитет человека, что делает его более опасным для пожилых людей и обладателей ослабленного иммунитета, а также для невакцинированных.

Симптомы штамма коронавируса "Кракен"

Симптомы заболевания при заражении "Кракеном" такие же, как при "Омикроне". При этом болезнь протекает легче. Основные симптомы такие:

лихорадка;

сильная общая слабость;

головная боль;

боль в мышцах;

насморк;

першение в горле;

кашель и чихание;

боль в животе;

диарея.

Первые симптомы заболевания обычно проявляются на 3-5 день после заражения. Потеря вкуса и запаха может встречаться, но реже, чем при других штаммах COVID-19.

Как защититься от штамма "Омикрон"

Врачи напоминают, что несмотря на войну в Украине, коронавирус никуда не пропал. Украинцы продолжают болеть и умирать от этой болезни. Самым эффективным способом защиты организма является вакцинация. Исследования ВОЗ показывают, что штамм "Кракен" менее опасен для людей, которые делали бустерную вакцину не позднее, чем 6 месяцев назад.

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