Полезные ненасыщенные жиры благоприятно влияют на мозг и сердце.

Авокадо славится высоким содержанием полезных для сердца ненасыщенных жиров. Многие люди добавляют его в рацион, чтобы восполнить дневную норму питательных веществ. Однако авокадо - далеко не рекордсмен по этому показателю. Ученые рассказали, в каких продуктах много жиров помимо него. Такую пищу можно употреблять сторонникам полезного питания.

Какие продукты содержат полезные жиры

Эксперты сайта Very Well Health рассказали, какие продукты богаты жирами. Прежде всего следует уточнить, что эти соединения можно разделить на две большие группы: насыщенные и ненасыщенные (полезные). В свою очередь последние делятся на мононенасыщенные (синтезируются самим организмом) и полиненасыщенные (поступают только из пищи).

В рационе должны преобладать именно ненасыщенные жиры. Как сообщает Гарвардская медицинская школа, они помогают лучше усвоить питательные вещества из пищи, уменьшают количество "плохого" холестерина в крови, снижают артериальное давление, а с ним также и общий риск сердечно-сосудистых заболеваний.

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Однако при всей своей пользе продукты, в которых много жиров, нужно употреблять в небольшом количестве. Избыток этих веществ так же плох, как и нехватка. К тому же жирная пища имеет высококалорийная. Поэтому Американская кардиологическая ассоциация рекомендует выделять не более 30% суточной калорийности на жиры, из которых насыщенные должны составлять суммарно не более 6%.

Далее эксперты рассказали, какие продукты богаты полезными жирами и превосходят по этому показателю авокадо. Человеку с суточной нормой 2000 калорий рекомендуется съедать не более 53 граммов ненасыщенного жира в день.

Подсолнечные семечки

Эта полезная закуска богата полиненасыщенными жирами, которые организм не может синтезировать. Эксперты рекомендуют съедать не более четверти стакана семечек в день. Такая порция содержит почти 16 граммов жиров в целом.

Смесь орехов

Если не знаете, где взять полезные жиры, то приготовьте смесь из арахиса, фисташек, кешью, миндаля и грецких орехов. В порции размером четверть стакана содержится около 15 граммов ненасыщенного жира.

Рапсовое масло

Растительные масла в рационе должны преобладать над животными. Именно поэтому Национальная медицинская библиотека США советует использовать рапсовое масло вместо сливочного, поскольку в последнем больше вредных насыщенных жиров. В столовой ложке масла из рапса содержится около 12 граммов полезных соединений.

Подсолнечное масло

Если вам интересно, где больше всего жиров в еде украинской кухни, то рекордсменом является подсолнечное масло. Этот обычный для украинцев продукт содержит примерно 12,3 граммов таких веществ в одной столовой ложке. Таким ингредиентом можно заправлять каши и салаты.

Оливковое масло

Масло из оливок немного уступает по этому показателю рапсу и подсолнечнику. В столовой ложке продукта полезные жиры занимают около 11 граммов. Тем не менее его также можно использовать для заправки салатов и тушения.

Арахисовое масло

Перечень того, какие продукты питания богаты жирами, завершает масло из арахиса. Это высококалорийное блюдо, поэтому есть его стоит в небольших количествах. Порция из двух столовых ложек даст вам 12 граммов полезных ненасыщенных жиров. Такую закуску рекомендуется подавать со свежими овощами, например, морковью и сельдереем.

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