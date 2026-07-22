Сколько чашек кофе можно пить каждый день без вреда для сердца: ответ кардиологов

Учёные определили количество кофеина, которое не только не наносит вреда, но и может быть полезным.

Если кто-то беспокоится, что пьет слишком много кофе, то можно успокоиться: последние исследования показывают, что употреблять три-пять чашек кофе в день вполне безопасно, пишет Qubit.

Как сообщили в издании, экспертная группа Американской ассоциации сердца (AHA), опираясь на новейшие научные данные и проанализировав результаты многочисленных предыдущих исследований, изучила, как кофеин влияет на артериальное давление, уровень холестерина, а также риск развития нарушений обмена веществ и сердечно-сосудистых заболеваний.

Специалисты пришли к выводу, что для большинства взрослых людей потребление не более 400 миллиграммов кофеина в день, что соответствует примерно трем-пяти чашкам кофе, является вполне безопасным. Такое количество не повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, а в некоторых случаях даже может быть полезным для здоровья.

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В то же время эксперты подчеркнули, что добавление в кофе сливок, сахара, подсластителей или ароматизированных сиропов может нивелировать его потенциальные преимущества.

Исследователи также отдельно отметили, что их рекомендации не касаются энергетических напитков, поскольку из-за высокого содержания кофеина и добавленного сахара они оказывают совершенно иное воздействие на организм. В отличие от энергетиков, кофе и чай, помимо кофеина, содержат антиоксиданты и другие полезные биологически активные соединения, которые могут защищать организм.

В целом анализ оказался довольно сложным, однако его результаты в основном свидетельствуют в пользу умеренного потребления кофеина, говорится в статье.

Как кофе влияет на давление

Так, у людей с уже повышенным артериальным давлением кофеин способствовал его дальнейшему повышению. В то же время среди людей с нормальным давлением употребление одной-трех чашек кофе в день было связано с несколько более высоким риском развития гипертонии. Однако интересно, что потребление более трех чашек в день, напротив, снижало этот риск.

При этом большое значение имел источник кофеина. Употребление энергетических напитков ассоциировалось с повышенным артериальным давлением, тогда как кофе, напротив, демонстрировал тенденцию к его снижению. Авторы объясняют эту разницу не только разной концентрацией кофеина, но и влиянием других биологически активных веществ, в частности таурина, содержащегося в энергетиках, и хлорогеновой кислоты, содержащейся в кофе.

Преимущества кофе в отношении риска развития сахарного диабета

Наиболее заметными преимущества кофе оказались в отношении риска развития сахарного диабета второго типа. Регулярное употребление кофе стабильно связывали с более низкой вероятностью возникновения этого заболевания. В одном из исследований у женщин, выпивавших три или более чашек этого напитка в день, риск развития диабета был на 27% ниже по сравнению с теми, кто не пил кофе вообще. Другое исследование показало, что у людей, ежедневно выпивавших пять чашек кофе, риск был ниже на 30%.

Результаты исследований также свидетельствуют о том, что кофе может защищать как сердце, так и головной мозг. Метаанализ 30 исследований показал, что употребление до 3,5 чашек кофе в день связано примерно с 10-процентным снижением риска ишемической болезни сердца. Данные британского проекта UK Biobank указывают, что оптимальным является употребление двух-трех чашек кофе в день, хотя положительный эффект наблюдался и при употреблении до пяти чашек в день.

Умеренное потребление кофеина не является вредным

В то же время исследователи предположили, что часть этого защитного эффекта объясняется не самим кофеином, а другими молекулами, содержащимися в кофе.

Что касается инсульта, одно из исследований показало, что употребление трех-четырех чашек кофе в день связано со снижением риска на 21%.

Таким образом, говорится в статье, появляется всё больше научных доказательств, подтверждающих: умеренное потребление кофеина не является вредным, а кофе может способствовать снижению риска развития ишемической болезни сердца, инсульта, сердечной недостаточности, фибрилляции предсердий, артериальной гипертонии и сахарного диабета 2-го типа.

Впрочем, отмечают эксперты, необходимы дальнейшие исследования, которые помогут более четко отделить влияние самого кофеина от действия других веществ, содержащихся в кофе, оценить эффекты других источников кофеина, а также лучше понять, как эти эффекты различаются у людей с гипертонией и другими хроническими заболеваниями.

Ранее УНИАН писал о том, как сделать кофе более питательным. Как отмечалось, для этого в него можно добавить источники белка, который помогает дольше сохранять чувство сытости и является составной частью сбалансированного рациона. Для этого можно воспользоваться такими добавками, как коллагеновые пептиды, соевое молоко, протеиновый порошок, арахисовая паста, коровье молоко и т. д.

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