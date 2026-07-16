Что происходит с организмом, если есть авокадо каждый день: объяснение диетолога

Несмотря на значительное количество калорий и жиров, авокадо не стоит исключать из ежедневного рациона, говорит эксперт.

Авокадо родом из Мексики, но этот фрукт покорил сердца и желудки людей во всем мире, став настоящим гастрономическим трендом XXI века. Помимо превосходного вкуса, он обладает еще и исключительной пользой, пишет Tasting Table.

Дипломированный диетолог Келси Куник рассказала изданию, что "регулярное употребление авокадо делает блюда более сытными и помогает увеличить потребление полезных для сердца жиров и клетчатки". Хотя оно содержит немало калорий и жиров, Куник считает, что это вовсе не должно удерживать людей от включения его в ежедневный рацион.

"Порция авокадо весом 57 граммов (примерно четверть плода среднего размера) содержит 90 калорий и 8 граммов жира. В то же время она обеспечивает почти 4 грамма клетчатки, а большая часть жира представлена полезными для сердца мононенасыщенными жирными кислотами", – пояснила эксперт.

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Исследование, опубликованное в Journal of the American Heart Association, показало, что люди, регулярно употребляющие авокадо, реже страдают от сердечных и сердечно-сосудистых заболеваний.

Авокадо настолько полезно для сердца потому, что совсем не содержит холестерина, а жирные кислоты, входящие в его состав, помогают выводить из крови "плохой" холестерин ЛПНП и стимулируют выработку "хорошего" холестерина ЛПВП, утверждает Куник.

Кроме того, по её словам, высокое содержание клетчатки улучшает пищеварение, а в сочетании с большим количеством полезных жиров помогает дольше чувствовать сытость.

Также авокадо содержит ряд важных витаминов и минералов, которые положительно влияют на различные органы и системы организма – от сердца до головного мозга.

Лучшие способы включить авокадо в свой рацион

Авокадо обладает нежной кремовой текстурой и насыщенным вкусом, поэтому его можно есть просто ложкой прямо из кожуры. Это делает его очень простым дополнением практически к любому блюду, пишет издание. К тому же его вкус и текстура чрезвычайно универсальны, поэтому авокадо легко сочетается с разнообразными специями и ингредиентами, открывая множество кулинарных возможностей.

Самый простой вариант – размять мякоть авокадо на тосте, приправить солью и черным перцем и получить сытный и полезный перекус. Также авокадо можно нарезать кубиками и добавить практически в любой легкий овощной салат.

Куник рекомендует использовать авокадо в качестве замены менее полезных ингредиентов, чтобы сделать блюда более питательными.

"Если заменить продукты с высоким содержанием насыщенных жиров, такие как майонез или сметана, на авокадо, вы получите такую же кремовую и приятную текстуру, но в то же время обогатите блюдо полезными жирами и клетчаткой", – пояснила она.

Один из примеров, который приводит Куник, – использование взбитого авокадо вместо майонеза в простом салате с яйцами.

Еще один вариант – приготовить кремовый соус из авокадо, который может заменить сметану. Для этого нужно взбить в блендере авокадо, сок лайма, чеснок, соль, черный перец и свежий перец халапеньо до однородной консистенции.

Авокадо также помогает организму лучше усваивать жирорастворимые витамины и антиоксиданты, благодаря чему можно извлечь больше пользы из питательных фруктов и овощей.

Например, авокадо улучшает усвоение ликопина и бета-каротина, содержащихся в помидорах. Именно поэтому гуакамоле является не только вкусным, но и еще более полезным блюдом, говорится в статье.

Также добавление авокадо в салат из листовой зелени способствует лучшему усвоению витаминов A и K, а также бета-каротина и лютеина, сообщило издание.

Ранее УНИАН писал о том , можно ли есть потемневшее авокадо. Отмечалось, что потемнение не всегда означает, что фрукт испортился. Чаще всего это указывает на то, что фермент полифенолоксидаза, входящий в его состав, вступает в контакт с кислородом. Окисление больше влияет на внешний вид авокадо, а не на его безопасность. Впрочем, иногда авокадо темнеет и из-за порчи. В таком случае оно приобретает очень темный коричневый, серый или черный цвет. Чтобы окончательно убедиться в пригодности плода, нужно оценить его текстуру и запах.

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