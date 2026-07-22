Получить магний можно как из орехов и круп, так и из многих овощей и фруктов.

Дефицит магния встречается довольно часто, но, к счастью, восполнить его не так сложно. Причем получить этот важный минерал можно не только из специальных добавок, но и из привычных продуктов. О том, в каких овощах много магния и как правильно включать их в рацион, рассказали эксперты из портала VeryWell Health.

Что нужно съесть, чтобы получить суточную норму магния

Магний участвует в работе нервной системы, мышц и сердца, а также помогает поддерживать нормальное артериальное давление. Однако организм не вырабатывает этот минерал самостоятельно, поэтому его необходимо регулярно получать с пищей.

Впрочем, количество магния в продуктах не всегда говорит о том, что именно они покроют его основную часть в рационе. Например, шпинат содержит намного больше магния, чем яблоки, но за один раз большинство людей съест больше яблок, чем листовой зелени. Поэтому, выбирая, в каком фрукте больше всего магния, важно учитывать не только содержание минерала на порцию, но и то, в каких количествах обычно едят тот или иной плод.

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Шпинат

По данным Министерства сельского хозяйства США, стакан вареного шпината содержит около 157 мг магния – это почти 40% суточной нормы. Кроме того, шпинат богат витамином K, который играет важную роль в поддержании здоровья костей и нормальной свертываемости крови. Взрослому человеку обычно достаточно 100–150 г свежего или 150–180 г приготовленного шпината в день.

Эдамаме

Стакан вареных молодых соевых бобов содержит около 99 мг магния. Помимо этого, эдамаме считается одним из лучших источников полноценного растительного белка, поэтому хорошо насыщает и помогает разнообразить питание. Рекомендуемая порция составляет 100–150 г в день.

Желудевая тыква

В стакане приготовленной желудевой тыквы содержится около 88 мг магния. Она также отличается высоким содержанием витамина A, который, согласно исследованию из Института здравоохранения США, необходим для здоровья глаз, кожи и иммунной системы. В течение дня можно без опасений съедать 200–300 г такой тыквы.

Зеленый горошек

Стакан вареного зеленого горошка дает организму примерно 62 мг магния. При этом не менее ценен он и высоким содержанием клетчатки, помогая за счет нее дольше сохранять чувство сытости и поддерживая нормальную работу кишечника. Обычно достаточно 100–200 г горошка в день.

Артишок

Один средний приготовленный артишок содержит около 50 мг магния. Вместе с тем он богат пищевыми волокнами, которые благоприятно влияют на пищеварение и микрофлору кишечника. В большинстве случаев достаточно одного среднего артишока в день.

В каком продукте очень много магния - другие варианты

Конечно, потребность в магнии зависит от возраста и пола, но в целом взрослым мужчинам предписывается 400–420 мг магния в день, а женщинам – 310–320 мг. При этом специалисты отметили, что многие люди не получают достаточное количество этого минерала с повседневным рационом, поэтому важно регулярно включать в меню продукты, богатые магнием.

Авокадо

В одном стакане нарезанного авокадо содержится около 44 мг магния, что составляет примерно 10% суточной нормы. Помимо этого, плод богат полезными ненасыщенными жирами, которые, согласно исследованиям из журнала Американской кардиологической ассоциации, поддерживают здоровье сердца и сосудов. Обычно рекомендуют съедать половину или один небольшой авокадо в день.

Плоды опунции

Одна порция свежей опунции содержит около 42 мг магния. Кроме этого, плоды богаты витамином C и пищевыми волокнами, которые поддерживают иммунитет и нормальное пищеварение. В день обычно достаточно 1–2 плодов.

Бананы

Один средний банан содержит около 32 мг магния. Вместе с высоким содержанием калия это делает его хорошим продуктом для восстановления после физических нагрузок и поддержания нормальной работы мышц.

Взрослым обычно рекомендуют съедать 1–2 банана в день.

Мангольд

Стакан свежего мангольда содержит около 29 мг магния. Дополнительно этот листовой овощ является хорошим источником витамина K и калия, которые важны для здоровья костей, сердца и сосудов. В рацион обычно включают 100–150 г свежих листьев в день.

Яблоки

В одном среднем яблоке содержится около 9 мг магния. Хотя этого минерала в нем немного, яблоки богаты пектином, который способствует нормальной работе кишечника, а благодаря тому, что их едят довольно часто, они тоже вносят свой вклад в ежедневное поступление магния. Взрослому человеку обычно достаточно 1–2 яблок в день.

В итоге, зная, как быстро поднять уровень магния, вы сможете поддерживать его рекомендуемый процент в организме, а при первых признаках дефицита – вовремя скорректировать свой рацион.

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