Диетологи назвали 5 продуктов, в которых омега-3, больше чем в лососе

Эти продукты по содержанию омега-3 не уступают лососю, предлагая вкусные и разнообразные способы увеличить их потребление.

Жирные кислоты омега-3 играют решающую роль в поддержании общего здоровья. В отличие от других типов жиров, организм не может сам производить достаточное количество омега-3, а это значит, что человек должен получать их из пищи.

Как пишет Eatingwell, лосось часто называют кладезем омега-3 и это правда, что эта рыба содержит впечатляющее количество этих жиров. В порции вареного лосося весом 85 грамм содержится приблизительно 1800 миллиграммов омега-3 жирных кислот.

Хотя лосось считается главным источником омега-3, вас может удивить тот факт, что есть и другие продукты, содержащие еще больше этих жирных кислот.

5 продуктов, в которых омега-3 больше, чем лосось

1. Грецкие орехи

Омега-3: 2500 мг на 28 г.

Это невероятный растительный вариант, который фактически превосходит лосось по содержанию омега-3.

Исследования показали, что жирные кислоты в орехах могут оказывать благотворное влияние на когнитивные функции, а также потенциально защищать от диабета 2 типа.

2. Семена чиа

Омега-3: 5000 мг на 28 г.

Это растительный источник омега-3 жирных кислот. По словам диетолога Венди Базилиан, семена чиа содержат больше омега-3 на порцию, чем лосось.

3. Скумбрия

Омега-3: 2133 мг на 85 г

Эта рыба содержит омега-3 жирные кислоты, наиболее тесно связанные со здоровьем сердечно-сосудистой системы, мозга и глаз, и они важны во время беременности, сказала диетолог Элана Наткер.

4. Сельдь

Омега-3: 1700 мг на 85 г.

Еще один превосходный источник жирных кислот омега-3 - сельдь, жирная рыба, широко распространенная во многих кухнях мира.

Сельдь богата питательными веществами, включая высокое содержание жирных кислот омега-3. Эта рыба также является источником антиоксидантов, таких как витамин Е, который поддерживает иммунную функцию и помогает защитить клетки от окислительного повреждения. Кроме того, сельдь является источником витамина D и селена, что еще больше повышает ее статус как продукта с высокой питательной ценностью.

5. Семена конопли

Омега-3: 2600 мг на 3 столовые ложки.

Семена конопли являются источником жирных кислот омега-3, содержание которых превосходит содержание омега-3 в лососе. Порция из 3 столовых ложек (30 грамм) семян конопли содержит около 2000 миллиграммов жирных кислот омега-3. Семена конопли обеспечивают сбалансированное содержание жирных кислот омега-3 и омега-6 в соотношении, которое считается идеальным для здоровья человека.

Помимо содержания омега-кислот, семена конопли богаты белком, витаминами и минералами, такими как магний, цинк и железо, что делает их универсальным, богатым питательными веществами дополнением к любой диете.

Сколько омега-3 нужно потреблять

Рекомендуемая суточная норма потребления омега-3 жирных кислот варьируется в зависимости от типа и источника. Взрослым следует употреблять 1,1 грамма для женщин и 1,6 грамма для мужчин.

