Как долго нужно пить рыбий жир для здоровья сердца: ответ кардиолога может удивить

Рыбий жир, как правило, очень безопасен, но вопрос состоит в том, нуждается ли ваш организм в его добавках.

Рыбий жир - это источник омега-3 жирных кислот, которые человеческий организм не может самостоятельно синтезировать, поэтому важно получать их из пищи, например, из рыбы, или из добавок.

Как пишет Eatingwell, кардиолог рассказал об ожиданиях и сроках воздействия рыбьего жира на здоровье сердца.

Польза и вред рыбьего жира

Рыбий жир содержит две омега-3 жирные кислоты: эйкозапентаеновую кислоту (ЭПК) и докозагексаеновую кислоту (ДГК), которые часто рекламируются как полезные для сердца. Но прежде чем принимать добавку, учтите следующее: исследования не внушают оптимизма.

"Было проведено множество исследований рыбьего жира. Хотя некоторые показали пользу в отдельных группах, при использовании в профилактических целях у здоровых людей, многочисленные серьезные и очень крупные исследования пользы не выявили", - сказала кардиолог Евгения Джанос.

Прием рыбьего жира без медицинских показаний может даже быть вредным. Исследования связывают прием добавок с рыбьим жиром с повышенным риском фибрилляции предсердий, разновидности нарушения сердечного ритма, добавила Джианос.

Она отметила, что это значит, что такие добавки лучше принимать тем, у кого очень высокий уровень триглицеридов. Но тут также важно учитывать тип рыбьего жира, который врачи рекомендуют при высоком уровне триглицеридов.

Дозировка рыбьего жира

Еще одно ключевое различие - дозировка. Рыбий жир, отпускаемый по рецепту, содержит гораздо более высокую дозу омега-3, чем безрецептурные добавки.

Чтобы достичь аналогичного количества, используя безрецептурный рыбий жир, вам потребуется принимать несколько капсул, что может увеличить вероятность желудочно-кишечных побочных эффектов, включая тошноту и неприятную "рыбную отрыжку".

Рецептурные аналоги содержат гораздо более высокую дозу ЭПК и, как было показано, уменьшают воспаление, стабилизируют артериальные бляшки и снижают риск инфаркта и инсульта, отметила Джанос.

Как заметить пользу от омега-3

Если ваш лечащий врач рекомендует принимать рецептурный препарат на основе рыбьего жира для снижения уровня триглицеридов, вы должны увидеть пользу примерно через 4–12 недель, уточнила кардиолог.

Как разумно использовать рыбий жир

Для начала убедитесь, что вам действительно нужны добавки омега-3.

Для снижения уровня триглицеридов доза составляет 2 грамма дважды в день, во время еды.

Рыбий жир, как правило, очень безопасен. "Они вряд ли будут взаимодействовать с другими лекарствами и хорошо переносятся", - отметила специалист.

Однако для большинства людей лучший способ получить омега-3, это есть жирную рыбу, такую как лосось, сардины, скумбрия, анчоусы, голубой тунец, мидии и устрицы.

"Это рекомендация очень давняя и основана на исследованиях, которые показали пользу для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний", - отметила врач.

