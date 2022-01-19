Наибольшее количество новых больных коронавирусом за сутки зафиксировано в Киеве и Ивано-Франковской области.

В Украине за сутки выявили 12 815 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 1422 ребенка и 464 медработника.

Об этом говорится в сообщении Коронавирус_инфо в телеграмм-канале. Также за сутки были госпитализированы 2401 человек; зафиксировано 163 летальных случая; выздоровели 5413 человек.

Кроме этого, проведено тестирований за сутки - 97 644.

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За все время пандемии в Украине

заболели - 3 780 903 человека;

выздоровели - 3 567 336 человек;

летальных исходов - 98 712;

проведено ПЦР-тестирований - 17 270 793.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев – 1268;

Винницкая область - 767;

Волынская область - 157;

Днепропетровская область - 414;

Донецкая область - 483;

Житомирская область - 258;

Закарпатская область – 292;

Запорожская область – 201;

Ивано-Франковская область – 1575;

Киевская область - 491;

Кировоградская область - 86;

Луганская область - 215;

Львовская область - 956;

Николаевская область - 222;

Одесская область - 534;

Полтавская область - 470;

Ровенская область - 568;

Сумская область - 860;

Тернопольская область - 528;

Харьковская область - 666;

Херсонская область - 305;

Хмельницкая область - 625;

Черкасская область - 300;

Черновицкая область - 513;

Черниговская область - 61.

Вакцинация от коронавируса в Украине

За сутки в Украине 85 тыс. 177 человек вакцинировано против COVID-19. Как сообщили в Министерстве здравоохранения, первую дозу получил 30 тыс. 201 человек, вторую дозу – 36 тыс. 744 человека, дополнительную – 614, бустерную – 17 тис. 618.

С начала вакцинальной кампании привито 15 млн 053 тыс. 125 человек, из них получили первую дозу – 15 млн 053 тыс. 123 человека, две дозы – 14 млн 343 тыс. 487, дополнительную – 10 тыс. 687, бустерную – 131 тыс. 178. Всего проведено 29 млн 538 тыс. 475 прививок.

Кампания по вакцинации против COVID-19 в Украине стартовала 24 февраля 2021 года.

Прививку делают вакциной CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech; вакцинами Comirnaty производства Pfizer-BioNTech, AstraZeneca-SKBio, которая производится в Южной Корее, и Moderna.

С 14 декабря в Украине люди с определенными медицинскими показаниями могут получить дополнительную, третью дозу вакцины от коронавирус.

Кроме того, медики, сотрудники домов интернатного типа и люди в возрасте 60+ могут получить бустернудозу вакцины против COVID-19.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.