В Украине за сутки выявили 12 815 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 1422 ребенка и 464 медработника.
Об этом говорится в сообщении Коронавирус_инфо в телеграмм-канале. Также за сутки были госпитализированы 2401 человек; зафиксировано 163 летальных случая; выздоровели 5413 человек.
Кроме этого, проведено тестирований за сутки - 97 644.
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За все время пандемии в Украине
- заболели - 3 780 903 человека;
- выздоровели - 3 567 336 человек;
- летальных исходов - 98 712;
- проведено ПЦР-тестирований - 17 270 793.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев – 1268;
Винницкая область - 767;
Волынская область - 157;
Днепропетровская область - 414;
Донецкая область - 483;
Житомирская область - 258;
Закарпатская область – 292;
Запорожская область – 201;
Ивано-Франковская область – 1575;
Киевская область - 491;
Кировоградская область - 86;
Луганская область - 215;
Львовская область - 956;
Николаевская область - 222;
Одесская область - 534;
Полтавская область - 470;
Ровенская область - 568;
Сумская область - 860;
Тернопольская область - 528;
Харьковская область - 666;
Херсонская область - 305;
Хмельницкая область - 625;
Черкасская область - 300;
Черновицкая область - 513;
Черниговская область - 61.
Вакцинация от коронавируса в Украине
За сутки в Украине 85 тыс. 177 человек вакцинировано против COVID-19. Как сообщили в Министерстве здравоохранения, первую дозу получил 30 тыс. 201 человек, вторую дозу – 36 тыс. 744 человека, дополнительную – 614, бустерную – 17 тис. 618.
С начала вакцинальной кампании привито 15 млн 053 тыс. 125 человек, из них получили первую дозу – 15 млн 053 тыс. 123 человека, две дозы – 14 млн 343 тыс. 487, дополнительную – 10 тыс. 687, бустерную – 131 тыс. 178. Всего проведено 29 млн 538 тыс. 475 прививок.
Кампания по вакцинации против COVID-19 в Украине стартовала 24 февраля 2021 года.
Прививку делают вакциной CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech; вакцинами Comirnaty производства Pfizer-BioNTech, AstraZeneca-SKBio, которая производится в Южной Корее, и Moderna.
С 14 декабря в Украине люди с определенными медицинскими показаниями могут получить дополнительную, третью дозу вакцины от коронавирус.
Кроме того, медики, сотрудники домов интернатного типа и люди в возрасте 60+ могут получить бустернудозу вакцины против COVID-19.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.