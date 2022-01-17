На сегодня "оранжевыми" в Украине остаются две области.

Министерство здравоохранения обновило данные эпидемиологической ситуации в стране. Так, по состоянию на утро, 17 января, оранжевому уровню соответствуют две области, в одной из которых ухудшилась ситуация с COVID-19.

По данным Минздрава, уже длительное время "оранжевыми" остаются Сумской и Ивано-Франковская области. Впрочем, в последней эпидпоказатели ухудшились.

В частности, в Ивано-Франковской области пока превышенным показатель динамики уровня COVID-госпитализаций - 54,3% - норма должна составлять не более 50%.

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Вместе с тем в обоих "оранжевых" регионах фиксируют рост коэффициента выявления случаев инфицирования: в Сумской области 26,9%, а в Ивано-Франковской – 29,2% (допустимая норма – не более 20%).

Остальные регионы Украины соответствуют "желтой" зоне карантина.

Отметим, что "оранжевый" уровень эпидемической опасности не содержит дополнительных ограничений, он является сигналом того, что регион приближается к "красной" зоны.

В то же время в "оранжевой" зоне местные органы власти могут самостоятельно вводить дополнительные ограничения.

Как писал УНИАН, с начала пандемии в Украине подтвердили 3 759 530 случаев заболевания. От осложнений коронавируса, к сожалению, умерли 98 361 больной.

В течение последних суток в Украине обнаружили 5 072 случая коронавирусной болезни.

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