Смертельный случай произошел в Испании.

В Испании зарегистрировали первую смерть, связанную с обезьяньей оспой.

Это считается первой смертью от этой болезни в Европе и лишь второй - за пределами Африки в текущей вспышке, сообщает Reuters.

Напомним, что 29 июля Бразилия сообщила о первой смерти от обезьяньей оспы за пределами африканского континента.

Согласно отчету Всемирной организации здравоохранения от 22 июля, во всем мире зарегистрировано всего пять смертей, все в африканском регионе.

В прошлую субботу ВОЗ объявила быстро распространяющуюся вспышку глобальной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, что является наивысшим уровнем опасности.

В своем последнем отчете министерство здравоохранения Испании сообщило, что в стране было подтверждено 4298 случаев заболевания. Из 3750 пациентов, о которых у него была информация, 120 были госпитализированы, что составляет 3,2%, и один умер. Представитель Минздрава отказался сообщить подробности о погибшем.

Оспа обезьян

Оспа обезьян - вирус с двухцепочной ДНК. Такие вирусы могут исправлять свои ошибки при воспроизведении генетического материала, но они менее склонны к мутациям.

По состоянию на 6 июня 2022 года случаи заражения обнаружены в 27 странах. Уже 10 июня в Польше подтвердили первый случай инфицирования оспы обезьян. Пациент находился на изоляции в больнице, с ним провели эпидемиологический опрос.

Ученые пришли к выводу, что вирус оспы обезьян циркулирует среди людей с 2018 года. Выявлены две версии обезьяньей оспы среди пациентов в США.

26 июня 2022 года в ВОЗ заявили, что вспышка обезьяньей оспы не является чрезвычайной международной ситуацией.

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