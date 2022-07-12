Оспой заболел молодой человек, который приехал из поездки по странам Европы и обратился в больницу с характерной сыпью.

В России подтвержден первый случай заражения вирусом обезьяньей оспы.

Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора, информирует Радио Свобода.

Согласно сообщению, оспой заболел молодой человек, который приехал из поездки по странам Европы и обратился в больницу с характерной сыпью. Исследование биоматериалов больного подтвердило, что он инфицирован обезьяньей оспой. Пациента изолировали, болезнь протекает в легкой форме, угрозы жизни нет, отметило российское ведомство.

"Все контактные лица своевременно установлены и находятся под медицинским наблюдением. В случае подтверждения диагноза им будет оказана вся необходимая медицинская помощь. За счет своевременно начатого эпидрасследования возможность дальнейшего распространения инфекции заблокирована", - говорится в сообщении.

Обезьянья оспа - редкое инфекционное заболевание, наиболее распространенное в отдаленных районах Центральной и Западной Африки, симптомами которого являются тошнота, температура, сыпь, зуд, а также боль в мышцах.

В мае в нескольких странах Европы и США обнаружили первые случаи заражения обезьяньей оспой.

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