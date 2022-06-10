Больной находится в лечебном учреждении на изоляции.

В Польше подтвердили первый случай инфицирования обезьяньей оспой.

Об этом заявил министр здравоохранения Польши Адам Недзельский, сообщает RMF24.

"У нас было около 10 подозрений заболевания обезьяньей оспой, образцы исследуются. 10 июня – день, когда у нас первый случай", – сказал министр во время пресс-конференции.

Представитель Минздрава Войцех Андрусевич сообщил, что пациент находится на изоляции в больнице, с ним проведен эпидемиологический опрос.

В министерстве не сообщают детали о пациенте и месте его госпитализации.

Обезьянья оспа:

Согласно информации на официальном сайте ВОЗ, впервые организация была проинформирована о новом заболевании 7 мая - тогда в Великобританию приехал человек, зараженный оспой. С того момента новые случаи заболевания стали фиксировать и в других странах.

С начала мая 2022 года в Европе и некоторых странах за ее пределами фиксируют вспышку обезьяньей оспы.

По меньшей мере в 12 странах подтвердили более 80 случаев заболевания. Среди них - США, Канада, Австралия, Испания, Португалия и Великобритания. Всемирная организация здравоохранения заявила о расследовании еще 50 возможных случаев и предупредила, что их, вероятно, будет еще больше.

Председатель Комитета Верховной Рады по здравоохранению Михаил Радуцкий не исключает, что обезьянья оспа может быть зафиксирована в Украине, потому что многие граждане возвращаются из стран Европы.

По состоянию на 6 июня 2022 года случаи заражения обнаружены в 27 странах.

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