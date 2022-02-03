"Паксловид" будут давать взрослым с симптомами COVID-19, не нуждающимся в кислородной поддержке и подверженным более высокому риску тяжелого течения заболевания.

Французские власти объявили, что на этой неделе разрешат применять препарат "Паксловид" (Paxlovid) от Pfizer против коронавируса - первые таблетки для лечения COVID-19, одобренные в 27 странах Евросоюза.

Страна уже получила 10 000 доз препарата, передает AP News. Таблетки появятся в аптеках с пятницы, 4 февраля.

Франция по-прежнему находится в числе стран с самым большим ежедневным числом заболевших COVID-19 на душу населения в мире. Однако количество госпитализаций инфицированных в отделениях интенсивной терапии снижается, и французское правительство в среду стало снимать карантинные ограничения.

В частности, маски больше не требуется носить на открытом воздухе, а большие скопления людей вновь разрешены на концертах и ​​​​спортивных площадках.

Согласно рекомендациям Европейского агентства по лекарственным средствам, "Паксловид" будут давать взрослым с симптомами COVID-19, не нуждающимся в кислородной поддержке и подверженным более высокому риску тяжелого течения заболевания.

Читайте такжеУкраина и Pfizer подписали договор на закупку инновационного лекарства от COVID-19 (видео)На прошлой неделе Агентство рекомендовало разрешить использование "Паксловида", заявив, что он может помочь людям, больным COVID-19, избежать серьезных последствий и госпитализации. Препарат был одобрен регулирующими органами США и Великобритании в декабре.

Как сообщал УНИАН, Украина ожидает поставки 300 тысяч доз "Паксловида" и 60 тысяч курсов "Молнупиравира".

За сутки в стране выявили 39 620 новых случаев COVID-19 - это рекордное количество за все время пандемии. В числе заболевших 4 446 детей и 1 035 медработников.

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