Таблетки могут быть эффективным как против "Дельты", так и против "Омикрона".

Европейское медицинское агентство по лекарственным средствам (комитет EMA) одобрил ковид-таблетки от Pfizer. Комитет рекомендует разрешить этот препарат для лечения людей с риском развития тяжелой формы COVID-19.

Об этом сообщается на сайте EMA.

Так, комитет рекомендовал предоставить условное регистрационное удостоверение пероральному противовирусному препарату Paxlovid (Паксловид) для лечения коронавируса. Таблетки могут помочь людям, которые заразились COVID-19 и у них есть риск развития тяжелой формы заболевания, но им не требуется дополнительное получение кислорода.

"Паксловид — первое пероральное противовирусное лекарство, рекомендованное в ЕС для лечения COVID-19. Он содержит два активных вещества, PF-07321332 и ритонавир, в двух разных таблетках. Первое вещество работает за счет снижения способности SARS-CoV-2 (вируса, вызывающего COVID-19) размножаться в организме, в то время как ритонавир продлевает его действие и позволяет ему дольше оставаться в организме на уровнях, которые влияют на размножение вируса", - указано на сайте.

В ходе исследования было установлено, что лечение таблетками от Pfizer значительно снижает количество госпитализаций или смертей у пациентов, у которых есть хотя бы одно основное заболевание, подвергающее их риску тяжелого течения COVID-19. Участников исследования разделили на две группы, первой давали Паксловид, а второй - плацебо. Среди людей, принимавших настоящие таблетки, смертей не было. А в группе, которой давали плацебо, умерло 9 человек.

Читайте такжеВ Британии ищут добровольцев, которые заразились бы COVID-19 во имя наукиБольшинство пациентов, которых лечили ковид-таблетками, были инфицированы штаммом "Дельта". Однако ученые считают, что препарат может быть эффективен и для лечения "Омикрона".

Побочные эффекты от "Паксловира" незначительные. Исследователи установили, что польза от лекарства превышает его риски, поэтому его рекомендуют к использованию.

Теперь Европейская комиссия ускорит процесс принятия решения о выдаче условного разрешения на продажу "Паксловида", что позволит продавать это лекарство на территории ЕС.

Комиссар ЕС по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес заявила, что в настоящее время комитет добился значительных успехов в разработке методов лечения, которые она назвала второй линией защиты после вакцин.

Читайте такжеУченые из Уханя нашли новый вид коронавируса: не обошлось без летучих мышей"Паксловид — это первый пероральный противовирусный препарат для домашнего использования в нашем портфолио, который может реально помочь людям с высоким риском прогрессирования тяжелой формы COVID", - передает слова Кириакидес Reuters.

Ранее УНИАН уже сообщал, что Pfizer и BioNTech начали испытания вакцины против ковид-штамма "Омикрон".

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