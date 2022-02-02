Также ожидается поставка 300 тыс. доз "Паксловида".

Украина до конца недели ожидает поставки препарата для лечения COVID-19 "Молнупиравир".

Об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий в своем Telegram-канале.

По его словам, сегодня на заседании комитета был заслушан отчет министра здравоохранения Виктора Ляшко о заболеваемости СOVID-19, кампании по вакцинации и выплаты повышенных заработных плат украинским медикам.

"Относительно лекарств от СOVID-19, которые назначают при появлении первых симптомов инфицирования, чтобы избежать тяжелого течения болезни. До конца недели планируется поставка 60 тыс. курсов "Молнупиравира", ожидаем на 300 тыс. доз "Паксловида", уже развезены по больницам 60 тыс. доз "Ремдесивира", - сообщил депутат.

Кроме того, добавил Радуцкий, правительство приняло национальный план вакцинопрофилактики коронавирусной болезни на 2022 год.

"Определены количественные показатели привитых людей в месяц с учетом запланированных поставок вакцин. В частности, до конца года планируется вакцинировать 70% взрослого населения и 80% лиц в категории 60+", - написал депутат.

Лекарства против коронавируса в Украине

Как сообщал УНИАН, 16 декабря 2021 года глава Минздрава Виктор Ляшко рассказал, что Украина подписала договор с компанией Pfizer об основных условиях закупки инновационных лекарств "Паксловид" для лечения больных COVID-19.

По его словам, использование этого лекарства позволит не допустить осложнений, госпитализации и смертей пациентов из-за осложнений коронавирусной болезни из групп риска.

26 января Минздрав зарегистрировал для экстренного применения препарат "Молнупиравир". Его используют для лечения COVID-19, в первую очередь, у групп риска, чтобы обезопасить больных от перехода с легкой степени тяжести заболевания к средней и тяжелой.

"Молнупиравир" - это препарат прямого действия, который блокирует фермент, нужный вирусу для воспроизведения генетического кода, и так предотвращает размножение вируса и снижает риск тяжелого течения болезни. Препарат - это таблетки, поэтому не имеет особых требований хранения и его удобно принимать.

В мире эти лекарства используют для пациентов, которые имеют хотя бы один фактор риска: избыточный вес, возраст более 60 лет, сахарный диабет или болезни сердца.