Наибольшее количество новых больных коронавирусом за сутки зафиксировано в Киеве, Житомирской, Львовской, Ивано-Франковской, Хмельницкой и Одесской областях.

В Украине за сутки выявили 39 620 новых случаев COVID-19 - это рекордное количество за все время пандемии. В числе больных также 4446 детей и 1035 медработников.

Об этом говорится в сообщении Коронавирус_инфо в Телеграм-канале. Также за сутки были госпитализированы 4136 человек; зафиксировано 210 летальных случаев; выздоровели 9380 человек.

Кроме этого, проведено тестирований за сутки - 190 635.

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За все время пандемии в Украине

заболели - 4 169 897 человек;

выздоровели - 3 650 854 человека;

летальных исходов - 100 809;

проведено ПЦР-тестирований - 18 308 056.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев – 2437;

Винницкая область - 1407;

Волынская область - 1352;

Днепропетровская область – 2017;

Донецкая область - 1754;

Житомирская область - 2933;

Закарпатская область - 818;

Запорожская область – 1043;

Ивано-Франковская область – 2423;

Киевская область - 1439;

Кировоградская область - 308;

Луганская область - 840;

Львовская область - 2369;

Николаевская область - 823;

Одесская область - 2982;

Полтавская область - 1284;

Ровенская область – 1986;

Сумская область – 1662;

Тернопольская область – 1644;

Харьковская область – 1827;

Херсонская область - 968;

Хмельницкая область - 2283;

Черкасская область - 931;

Черновицкая область - 975;

Черниговская область - 1115.

Вакцинация от коронавируса в Украине

Кампания по вакцинации против COVID-19 в Украине стартовала 24 февраля 2021 года.

Прививку делают вакциной CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech; вакцинами Comirnaty производства Pfizer-BioNTech, AstraZeneca-SKBio, которая производится в Южной Корее, и Moderna.

С 14 декабря в Украине люди с определенными медицинскими показаниями могут получить дополнительную,третью дозу вакцины от коронавирус.

Кроме того, медики, сотрудники домов интернатного типа и люди в возрасте 60+ могут получить бустернудозу вакцины против COVID-19.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.