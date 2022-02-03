В Украине за сутки выявили 39 620 новых случаев COVID-19 - это рекордное количество за все время пандемии. В числе больных также 4446 детей и 1035 медработников.
Об этом говорится в сообщении Коронавирус_инфо в Телеграм-канале. Также за сутки были госпитализированы 4136 человек; зафиксировано 210 летальных случаев; выздоровели 9380 человек.
Кроме этого, проведено тестирований за сутки - 190 635.
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За все время пандемии в Украине
- заболели - 4 169 897 человек;
- выздоровели - 3 650 854 человека;
- летальных исходов - 100 809;
- проведено ПЦР-тестирований - 18 308 056.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев – 2437;
Винницкая область - 1407;
Волынская область - 1352;
Днепропетровская область – 2017;
Донецкая область - 1754;
Житомирская область - 2933;
Закарпатская область - 818;
Запорожская область – 1043;
Ивано-Франковская область – 2423;
Киевская область - 1439;
Кировоградская область - 308;
Луганская область - 840;
Львовская область - 2369;
Николаевская область - 823;
Одесская область - 2982;
Полтавская область - 1284;
Ровенская область – 1986;
Сумская область – 1662;
Тернопольская область – 1644;
Харьковская область – 1827;
Херсонская область - 968;
Хмельницкая область - 2283;
Черкасская область - 931;
Черновицкая область - 975;
Черниговская область - 1115.
Вакцинация от коронавируса в Украине
Кампания по вакцинации против COVID-19 в Украине стартовала 24 февраля 2021 года.
Прививку делают вакциной CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech; вакцинами Comirnaty производства Pfizer-BioNTech, AstraZeneca-SKBio, которая производится в Южной Корее, и Moderna.
С 14 декабря в Украине люди с определенными медицинскими показаниями могут получить дополнительную,третью дозу вакцины от коронавирус.
Кроме того, медики, сотрудники домов интернатного типа и люди в возрасте 60+ могут получить бустернудозу вакцины против COVID-19.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.