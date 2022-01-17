Мужчина несколько лет жил на чердаке родительского дома, и его ноги согнулись под углом 90 градусов.

Львовским медикам удалось вернуть к нормальной жизни 57-летнего мужчину, у которого не разгибались ноги.

Об этом УНИАН сообщили в первом территориальном медицинском объединении Львова.

"Из-за болезни ноги у 57-летнего Игоря согнулись под углом 90 градусов. Мужчина физически больше не мог стоять, передвигался лишь вприсядку. Выпрямил он ноги только после двух сложнейших операций, которые провели хирурги 8-й городской клинической больницы во Львове", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Игорь переехал из Львова в село и поселился на чердаке родительского дома. Помещение было невысоким, поэтому во время ходьбы приходилось подгибать ноги, а еще было очень холодно.

"Он был одиноким, спал на чердаке в холоде. Все время был согнутым, даже когда спал, чтобы согреться, - рассказывает Василий, брат Игоря. - Так он прожил две зимы, ноги перестали разгибаться. Я привез его во Львов, и мы решили сделать ему операцию. На консультации врачи нам сказали, что нужно резать сухожилия, наращивать мышцы. Предупредили, что операция тяжелая, нужно будет два месяца лежать. Поэтому мы отказались от того предложения. Я начал искать врачей через знакомых и вышел на медика во Львове, профессора Королюка, который делал уже подобные операции военным из зоны АТО. Хотя то были молодые пациенты, а моему брату уже 57 лет, кости не те. Он предложил ноги укоротить, чтобы сухожилия и мышцы смогли разгибаться. Я согласился".

По информации медиков, из-за сложности ситуации работать врачам пришлось уже не с мышцами и сухожилиями, которые были сокращены, а с костями. Их на обеих ногах разрезали и фиксировали имплантаты в положении, соответствующем естественному состоянию.

"Первую операцию Игорю сделали еще до пандемии. Следующую нужно проводить через несколько недель, но карантин внес свои коррективы, когда отменили все плановые операции. Поэтому затянулось все более чем на полтора года. Второй раз прооперировать Игоря удалось только теперь", - добавил брат.

"Все прошло успешно. И хотя мужчина еще не бегает, но впервые за два последних года он выпрямляет ноги и делает шаги. После реабилитации, пусть и изнурительной и долгой, Игорь сможет снова нормально ходить", - отметили в объединении.

Ранее УНИАН рассказывал, как во Львове врачи прооперировали 5-летнего ребенка и вернули ему способность ходить.

Кроме того, львовские хирурги спасли девочку, у которой 7 лет не открывался рот.

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