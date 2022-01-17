Во втором случае мать подарила почки 27-летнему сыну, который последние 9 лет был на гемодиализе.

В Херсоне провели две семейные трансплантации почек. Сестра отдала почку брату, а мать подарила органы своему сыну.

Об этом сообщается на странице КНП "Херсонской областной клинической больницы" в Facebook.

Две семейные трансплантации провели 15 декабря. Операции выполняли две трансплантационные бригады врачей из Киевской областной клинической больницы и Херсонской областной клинической больницы.

Так, родная сестра отдала своему брату, который живет в Херсонской области, почку. А мать подарила почки 27-летнему сыну, который живет в Херсоне и последние 9 лет находился на гемодиализе.

Читайте такжеВо Львове сделали уникальную операцию: 15-летнему парню пересадили почку, донором стала его бабушка (фото)"Сейчас пациенты уже находятся в трансплантационном центре. Послеоперационный период проходит планово", - добавили в сообщении.

Ранее УНИАН уже сообщал, что пациенту в США впервые в мире пересадили сердце свиньи. Увенчается ли пересадка успехом, к этому времени окончательно непонятно.

Вас также могут заинтересовать новости: