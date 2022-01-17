В Херсоне провели две семейные трансплантации почек. Сестра отдала почку брату, а мать подарила органы своему сыну.
Об этом сообщается на странице КНП "Херсонской областной клинической больницы" в Facebook.
Две семейные трансплантации провели 15 декабря. Операции выполняли две трансплантационные бригады врачей из Киевской областной клинической больницы и Херсонской областной клинической больницы.
Так, родная сестра отдала своему брату, который живет в Херсонской области, почку. А мать подарила почки 27-летнему сыну, который живет в Херсоне и последние 9 лет находился на гемодиализе.
Читайте такжеВо Львове сделали уникальную операцию: 15-летнему парню пересадили почку, донором стала его бабушка (фото)"Сейчас пациенты уже находятся в трансплантационном центре. Послеоперационный период проходит планово", - добавили в сообщении.
Ранее УНИАН уже сообщал, что пациенту в США впервые в мире пересадили сердце свиньи. Увенчается ли пересадка успехом, к этому времени окончательно непонятно.