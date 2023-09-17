Ученые считают, что насекомые должны составлять большую часть нашего рациона, хотя это может потребовать некоторой убедительности.

Исследование показало, что питательные вещества, которые есть в насекомых, вызывают иммунную реакцию, которая улучшает метаболизм.

Когда исследователи из Вашингтонского университета посадили мышей на диету, которая включала хитин – полисахарид, который есть в скелетах насекомых, панцирях ракообразных – желудки животных раздулись, что вызвало специализированный иммунный ответ, пишет Sciencealert.

Этим ответом стало производство уникального кишечного фермента, нужного для переваривания хитина, а также активация клеток, регулирующих жировые ткани в организме.

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Результаты исследования засвидетельствовали, что у мышей, которых кормили хитином вместе с жирной едой, метаболизм был лучше по сравнению с мышами, которых кормили только жирной едой. При этом, мыши которые употребляли хитин, не поправлялись.

Ученые отметили, что млекопитающие обычно не производят ферменты, достаточно сильные, чтобы расщеплять полисахариды, которые они едят, но хитин, похоже, является исключением, имеющим глубокие эволюционные корни.

Они допустили, что до вымирания динозавров древние млекопитающие ели насекомых гораздо чаще, чем сейчас. К тому же исследования показали, что некоторые млекопитающие уже давно приспособились к перевариванию хитина.

"Насекомые не только безопасны для потребления нашим видом, они также могут обеспечивать жизненно важные питательные вещества, такие как белок, и их можно собирать экологически чистым способом", - отметили ученые.

Они считают, что насекомые должны быть шире включены в наш рацион, хотя это может потребовать некоторой убедительности. Выяснение того, какие части насекомого наиболее питательны, поможет придумать более вкусные способы получения питательных преимуществ.

Теперь группа ученых планирует провести такое же исследование, но уже с участием людей.

Другие исследования о пище

Летом стали известны результаты исследования, которые показали, что употребление ультрапроцессированных пищевых продуктов может увеличить риск сердечных заболеваний. К ним относятся снеки, газировка, "быстрые" обеды, и другая уже готовая к потреблению пища.

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