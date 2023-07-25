Британские исследователи обнаружили, что привычка устраивать перекусы в поздний час повышает риск диабета и сердечных заболеваний.

Привычка устраивать поздние "забеги" к холодильнику в поисках перекуса может привести к сахарному диабету.

Ученые Королевского колледжа Лондона выяснили, что употребление пищи после 21:00 повышает риск образования болезни из-за больших скачков уровня сахара. Также это может спровоцировать развитие сердечных заболеваний, поэтому безопаснее устраивать такие перекусы днем, пишет Independent.

О возможных негативных последствиях для здоровья из-за "еды на ночь" исследователи узнали в рамках эксперимента Zoe Predict. В исследовании участвовали 1000 человек.

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Эксперимент проходил следующим образом: участники исследования вели собственный пищевой дневник и после каждого перекуса отмечали свои данные по концентрации сахара. Изменения отслеживались через устройства для мониторинга глюкозы. Обычно устраивали перекусы дважды.

По итогу группа, которая устраивала перекусы в поздний час, имела более высокую концентрацию жира в крови по сравнению с теми, кто перекусил раньше. Также в них больше прыгал уровень сахара в крови.

Как прокомментировала цель исследования одна из авторов проекта Кейт Бермингем: "На удивление мало было опубликовано (материалов - УНИАН) о перекусах, несмотря на то, что они составляют от 20 до 25% энергии, которую человек потребляет в течение дня", - заявила она.

Также отмечается, что организм испытуемых гораздо лучше реагировал на перекусы "полезной" пищей (речь идет о продуктах, которые имеют больше питательных веществ по сравнению с содержанием калорий).

Поэтому ученые сделали еще один вывод: важнее, что именно человек выбирает себе для перекуса, а не то как часто или сколько он потребляет во время не основных приемов пищи.

Так, лидерами показателей, учитывая содержание жира в крови после употребления пищи, стали фрукты и овощи. Тогда как печенье, пирожные и другие калорийные снеки - остались в проигрыше.

"Наше исследование показало, что качество закусок важнее, чем количество или частота перекусов, поэтому выбор высококачественных закусок, а не закусок с высоким уровнем обработки, вероятно, будет более полезным... Время также важно, потому что поздние ночные перекусы вредны для здоровья. Это может означать, что в целом перекусы поздно вечером и прерывание голодания организма ночью вредны для здоровья", - сказал Бермингем.

Ученые выяснили новый предел безопасной температуры для человека

Напомним, ранее ученые Университета Пенсильвании выяснили новый предел безопасной температуры для организма человека и сделали "революцию" с точки зрения того, как медицина оценивает адаптацию организма человека к жарким условиям.

Так, температура в 35 градусов, оказалась тяжелым бременем для самочувствия даже тех людей, которые находятся в хорошей физической форме. Ранее считалось, что эта температура является "жаркой", но переносимой для человека. Теперь ученые говорят, что 35 градусов - опасная граница, которую нельзя пересекать.

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