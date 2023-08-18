Он развеял некоторые популярные заблуждения и детально описал все риски, которым подвергается человек, распивая спиртное на солнце.

Жаркая погода заставляет человека тянуться к ледяному пиву или бокалу розового, однако таким образом он может сильно навредить организму, начиная повышенным риском сердечных приступов до рака толстой кишки и преждевременного старения.

Как пишет Newsweek, авторитетный доктор Роберт Миллер рассказал о скрытых рисках и о том, как их избежать, выпивая на жаре.

По его словам, многие предполагают, что алкоголь оказывает повышенное воздействие на солнце, но это не так. Просто пьющий на солнце человек мало пьет воды, поэтому испытывает симптомы обезвоживания. И именно обезвоживание может привести к более высокой концентрации алкоголя в крови, что усугубит действие алкоголя.

Видео дня

Другое широко распространенное мнение об алкоголе заключается в том, что смешивание напитков вредно для человека. Врач пдтвердил, что это так и есть на самом деле.

"Смешивание напитков в жару может привести к обезвоживанию и перегреву, потому что в конечном итоге вы можете выпить больше, чем если бы вы пили все время что-то одно", - сказал он.

Специалист отметил, что высокая температура воздуха в паре с алкоголем повышают вероятность обезвоживания организма, что в определенных случаях может быть опасно.

"Чрезмерное употребление алкоголя в условиях длительного воздействия солнечного тепла создает нагрузку на многие системы органов, включая сердечно-сосудистую систему, которая часто работает со сверхнагрузкой для поддержания надлежащего кровообращения", - сказал Миллер. Он отметил, что перенапряжение сердца может привести к увеличению частоты сердечных сокращений, что может ощущаться как учащенное сердцебиение и даже головокружение в тяжелых случаях.

В целом же, как отметил врач, у алкоголя есть побочный продукт, называемый ацетальдегидом, который является известным канцерогеном. Именно он создает риск заболеть раком пищевода, толстой кишки, печени.

Кроме того, по словам Миллера, тандем солнца и алкоголя серьезно старит кожу человека. Солнечные лучи наносят значительный ущерб внешнему виду нашей кожи, вызывая пигментацию и разрушение кожных тканей, что приводит к преждевременному появлению морщин. Точно так же алкоголь вызывает обезвоживание кожи, что способствует более быстрому появлению морщин и тусклому виду кожи.

Кожный барьер, также известный как микробиом, является первой линией защиты вашего тела от любых воздействий окружающей среды, и как алкоголь, так и чрезмерное пребывание на солнце могут повлиять на его способность функционировать и защищать то, что находится внутри нас.

При этом врач поспешил успокоить. Он отметил, что небольшая доза алкоголя при жаркой погоде значительного ущерба организму не причинит.

Также Миллер дал своветы тем, кто собирается в отпуск или просто будет проводить целый день на солнце:

ограничьте длительное пребывание на солнце во время употребления алкоголя, чтобы снизить риск обезвоживания;

пейте достаточное количество жидкости воды;

никогда не пейте на голодный желудок. Прием пищи до и во время питья замедляет всасывание алкоголя;

когда пьете алкоголь на солнце, надевайте защитную одежду и используйте солнцезащитный крем;

не смешивайте алкоголь с лекарствами.

Солнце и влияние на кожу

Ученым уже давно известно негативное влияние солнца на кожу. Поэтому они советуют всем, кто любит солнечные ванны обязательно пользоваться подходящим защитным кремом.

Вас также могут заинтересовать новости: