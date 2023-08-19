Эти сухофрукты содержат наибольшее количество калия, который выводит натрий из организма, а также помогает расслабить стенки кровеносных сосудов.

Очень многие люди сегодня страдают от высокого кровяного давления. Если его не лечить, это может в конечном итоге привести к различным негативным последствиям, таким как сердечные приступы и инсульты.

Как пишет express.co.uk, одним из способов снизить давление является сокращение потребления соли, потому что содержание натрия заставляет организм удерживать больше воды, оказывая дополнительное давление на кровеносные сосуды.

В то же время, по данным Американской кардиологической ассоциации, употребление в пищу продуктов, богатых калием, также может помочь снизить кровяное давление

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"Чем больше калия вы едите, тем больше натрия выводится из организма. Это также помогает расслабить стенки кровеносных сосудов, что помогает снизить кровяное давление", - отмечают медики.

По данным Национальной службы здравоохранения Англии, наибольшее количество калия содержат:

Изюм (749 мг калия на 100 г)

Курага (1162 мг)

Чернослив (732 мг).

Для сравнения, 100 граммов банана - часто упоминаемого хорошего источника калия — содержат всего 358 мг калия.

Американская кардиологическая ассоциация также рекомендует следующие продукты по тем же причинам:

Авокадо

Картофель

Шпинат

Грибы

Горох

Помидоры, томатный сок и томатный соус

Апельсины и апельсиновый сок

Грейпфрут и грейпфрутовый сок (но нужно быть осторожными, если вы принимаете препарат для снижения уровня холестерина).

Высоким кровяным давлением считается давление от 140/90 миллиметров ртутного столба (мм рт. ст.) или выше, если ваше измерение было измерено в хирургии или клинике общей практики (или в среднем 135/85 мм рт. ст., если оно было снято дома). Идеальным артериальным давлением считается диапазон от 90/60 мм рт.ст. до 120/80 мм рт.ст.

Еще советы для здоровья

Ранее ученые нашли дополнительные доказательства того, что средиземноморский образ жизни может быть ключом к здоровью и долголетию. При этом они отметили, что люди, живущие таким образом жизни, меньше болеют раком и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

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