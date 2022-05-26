Украинцы, выехавшие за границу, могут дистанционно оформлять электронные больничные для получения выплат от государства.
Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич в эфире информационного телемарафона.
"Мы понимаем, что есть много и внутренне перемещенных людей, и многие украинцы выехали за границу. Соответственно на период военного положения мы разрешили для украинцев за границей дистанционно формировать медицинские заключения о временной нетрудоспособности и, таким образом, получать электронные больничные и те выплаты, которые предусмотрены государством", - сказала Карчевич.
Как сообщал УНИАН, 1 апреля Фонд соцстрахования рассказал, кто оплатит больничные украинцам, с которыми из-за войны приостановили трудовой договор. Там пояснили, что в условиях военного времени украинские работодатели могут приостановить действие трудового договора со своими работниками - в таком случае работник временно прекращает работу, однако трудовые отношения сохраняются. В то же время, как отметили в фонде, компенсация всех потерянных работником в результате нападения России средств полагается на государство-агрессора. Россия обязана возместить украинцам понесенные убытки, в том числе за время временной нетрудоспособности.