На период военного положения медицинским учреждениям разрешили дистанционное оформление больничных.

Украинцы, выехавшие за границу, могут дистанционно оформлять электронные больничные для получения выплат от государства.

Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич в эфире информационного телемарафона.

"Мы понимаем, что есть много и внутренне перемещенных людей, и многие украинцы выехали за границу. Соответственно на период военного положения мы разрешили для украинцев за границей дистанционно формировать медицинские заключения о временной нетрудоспособности и, таким образом, получать электронные больничные и те выплаты, которые предусмотрены государством", - сказала Карчевич.

Как сообщал УНИАН, 1 апреля Фонд соцстрахования рассказал, кто оплатит больничные украинцам, с которыми из-за войны приостановили трудовой договор. Там пояснили, что в условиях военного времени украинские работодатели могут приостановить действие трудового договора со своими работниками - в таком случае работник временно прекращает работу, однако трудовые отношения сохраняются. В то же время, как отметили в фонде, компенсация всех потерянных работником в результате нападения России средств полагается на государство-агрессора. Россия обязана возместить украинцам понесенные убытки, в том числе за время временной нетрудоспособности.

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