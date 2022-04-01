Компенсация всех утраченных работником в результате нападения России средств возлагается на государство-агрессора.

В условиях военного времени украинские работодатели могут приостановить действие трудового договора со своими работниками – в таком случае работник временно прекращает работу, однако трудовые отношения сохраняются.

Об этом сообщает Фонд социального страхования (ФСС).

"Поскольку в период приостановки действия трудового договора с прекращением выплаты заработной платы факт потери заработка из-за болезни или травмы отсутствует, это влечет также прекращение права на компенсацию утраченного заработка из-за временной нетрудоспособности за счет работодателя и за счет средств Фонда социального страхования Украины (важное исключение – выплаты по беременности и родам: декретные пособия ФССУ профинансирует независимо от приостановки действия договора)", - говорится в сообщении.

В то же время, как отметили в фонде, компенсация всех потерянных работником в результате нападения России средств возлагается на государство-агрессор. Россия обязана возместить украинцам понесенный ущерб, в том числе за время временной нетрудоспособности.

"Это предусмотрено законом Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" от 15.03.2022 № 2136, который вступил в силу 24.03.2022: возмещение заработной платы, гарантийных и компенсационных выплат работникам в полном объеме возлагается на государство, осуществляющее военную агрессию против Украины", - добавили в ФССУ.

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