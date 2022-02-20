Бесплатная помощь предоставляется только теми частными центрами и врачами-ФЛП, которые заключили договоры с НСЗУ.

В Национальной службе здоровья рассказали, какую бесплатную медицинскую помощь можно получить в частных больницах и врачей-ФЛП.

Об этом в опубликованном на Facebook-странице Нацслужбы видео сообщила представительница пресс-службы НСЗУ Кристина Петрик.

По ее словам, благодаря Программе медицинских гарантий украинцы могут заключать декларации с семейными врачами, консультироваться у узких специалистов, проходить обследования на раннее выявление новообразований и получать другие медицинские услуги в частных больницах, однако бесплатная помощь предоставляется только частными центрами и врачами-ФЛП, которые заключили договоры с НСЗУ.

Объем помощи, которую можно получить бесплатно, зависит от пакета, по которому учреждение подписало контракт с НСЗУ.

Так, если пациенты заключают декларацию с семейным врачом, педиатром или терапевтом, работающими в частной больнице или являющимися физическими лицами-предпринимателями, то и обслуживаются у них бесплатно. То есть получают консультации, базовые анализы и обследования, назначения и электронные рецепты на "Доступные лекарства" и инсулин бесплатно.

Бесплатные консультации узких специалистов доступны в частных заведениях, заключивших договоры с НСЗУ по "амбулаторному" пакету.

Петрик рассказала, что получить консультации бесплатно можно при наличии электронного направления, без направления можно обратиться к гинекологу, психиатру, наркологу, стоматологу, фтизиатру и врачу, у которого пациент с хроническим заболеванием находится под наблюдением.

"В частных центрах также можно бесплатно наблюдать за течением беременности и сделать все необходимые обследования, готовясь к родам. Для этого нужно выбрать заведение, имеющее договор с НСЗУ по пакету "ведение беременности в амбулаторных условиях". Направление к гинекологу для наблюдения беременности не обязательно", — добавила она.

Также без наличия электронного направления можно вакцинироваться против COVID-19 у тех врачей-ФЛП и частных заведениях, у которых есть договоры с НСЗУ по пакету "вакцинация от COVID-19".

По данным НСЗУ, приоритетные амбулаторные услуги по раннему выявлению новообразований также можно проходить у врачей-ФЛП и в частных центрах, заключивших договоры с НСЗУ по пакетам "маммография", "бронхоскопия", "колоноскопия", "гистероскопия", "цистоскопия" и "гастроскопия".

Для таких обследований пациенты должны иметь электронные направления.

Также частные заведения по договорам с НСЗУ в 2022 году предоставляют мобильную паллиативную помощь, гемодиализ, услуги по реабилитации, для получения которых также необходимы направления.

По словам Петрик, в настоящее время более тысячи частных заведений оказывают безвозмездную помощь по договорам с НСЗУ по Программе медицинских гарантий.

"Чтобы узнать, какие услуги предоставляют бесплатно частное учреждение или врач-ФЛП, необходимо на сайте НСЗУ открыть раздел "е-Данные" и дашборд "Заключенные договоры о медицинском обслуживании населения по программе медицинских гарантий" или позвонить в контакт-центр 16-77", — уточнила она.

Кроме того, об этом можно узнать и в регистратурах самих учреждений здравоохранения.

Ранее НСЗУ заявили, что в травмпунктах пациенты должны получать помощь бесплатно.

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