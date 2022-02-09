В ведомстве уточнили, что для этого пациент должен позвонить своему врачу, который окажет консультацию и рекомендации по лечению.

Украинцы с симптомами гриппа, простуды или коронавируса могут открыть электронный больничный дистанционно - без визита к врачу.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

"Украинцы с симптомами COVID-19 или гриппа смогут открыть больничный в дистанционном режиме", - отметили в Минздраве.

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В ведомстве уточнили, что для этого пациент с симптомами коронавируса, гриппа или простуды должен позвонить своему врачу, который окажет консультацию и рекомендации по лечению.

После этого, при необходимости, врач создаст медицинское заключение о временной нетрудоспособности до 5 дней, которое является основанием для открытия е-больничного.

Если же болезнь продлится дольше, для продления срока больничного пациент должен прийти на личный осмотр.

Ранее, как писал УНИАН, Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в Украине решили вернуться к выписке электронных больничных дистанционно без посещения медицинского работника.

Напомним, весной в Украине планируют запустить электронные рецепты на все лекарства. Министр также отметил, что ситуация с сетью в больницах не является идеальной, однако "уже на твердую четверку по Интернету".

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