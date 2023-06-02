Ученые отметили, что работа над этим методом далека от окончания, но уже после первой фазы испытаний можно уверенно сказать, что число спасенных людей будет больше.

Испытания метода диагностики рака при помощи анализа крови показали обнадеживающие результаты.

Ученые из США и Британии, работавшие над проектом, сообщили, что среди 5 тыс. человек наблюдавшихся у врачей общей практики с подозрением на симптомы, тест безошибочно выявил рак в каждых двух случаях из трех. К тому же, в 85% случаях он правильно определил локализацию опухоли в организме, передает Би-би-си.

Механизм теста состоит в том, что он ищет признаки химических изменений, которые попадают из опухоли в кровь, в генетическом коде - ДНК.

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Ученые отметили, что работа над этим методом далека от окончания, но уже после первой фазы испытаний можно уверенно сказать, что число спасенных пациентов увеличится.

Пока что отрицательный результат анализа не является 100-процентной гарантией отсутствия заболевания: у 2,5% участников испытаний с симптомами, чьи тесты не выявили рак, он был обнаружен с помощью традиционных методов диагностики.

Устранение этой погрешности разработчики метода называют своим приоритетом.

Тест особенно эффективен при выявлении трудно диагностируемых видов рака, таких как рак шеи и головы, кишечника, легких, поджелудочной железы и горла.

"Раннее выявление рака жизненно важно, и этот тест может помочь нам поймать больше раковых заболеваний на более ранней стадии и помочь спасти тысячи жизней", - прокомментировал глава департамента онкологии Системы здравоохранения Великобритании Питер Джонсон.

Метод диагностики рака по анализу крови

О новом методе выявления рака по анализу крови объявилио весной 2020 года. По планам ученых такой способ поможет выявлять более 50 видов онкологических заболеваний на ранних стадиях, еще до появления симптомов.

Масштабные испытания начались в 2021 году в Британии и США.

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